台中「姐弟之爭」3月底民調…盧秀燕喊太晚了 何欣純反映曝光

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人何欣純。圖／何欣純提供

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」將在3月最後一周辦民調，台中市長盧秀燕昨表示，「選戰兵貴神速」，雙方都已做好準備，3月底再辦民調，太晚了。民進黨台中市長參選人何欣純對此沒評論，但她說，藍營這場姊弟之爭，包含盧市長為什麼這麼急，都是做個人利益算計，這種政治算計不是市民之福。

2026九合一選舉

國民黨中央黨部前天發新聞稿表示經雙方協調，台中市長提名採取內參全民調，時間在3月最後一周。楊瓊瓔隨即跟進發布新聞，稱經協調確認，黨中央內參全民調將於下月25日至31日期間進行；江啟臣則透過臉書聲明強調沒有共識，並指黨中央公布執行民調時間違反當初協議內容。

何欣純今天到向上市場掃街，她說，國民黨內部事情要由國民黨的遊戲規則去解決，他黨的事情她沒辦法評論。不過，市民在意的是對這個城市的政見與理念之爭，而不是政治秀，藍營這場姊弟之爭，包含盧市長為什麼這麼急，都是做個人利益算計，這種政治算計不是市民之福。

何欣純認為要回歸「開大門走大路」，讓台中大步向前進步、照顧台中市民福祉，這才是台中市民所嚮往的，最佳的人選市長就是何欣純。

全民調 何欣純 國民黨 盧秀燕
