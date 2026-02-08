高雄左楠參選議員新人張以理 2幼兒當小助理發 「馬理多多」小紅包

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市議員初選參選人張以理（右二）是三寶爸，兩個兒子活潑好動，第三個小孩還在媽媽肚子裡面。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市議員初選參選人張以理（右二）是三寶爸，兩個兒子活潑好動，第三個小孩還在媽媽肚子裡面。記者徐白櫻／攝影

農曆春節將至，高雄市長陳其邁及立委賴瑞隆、柯志恩等人都忙著發送春節小紅包民進黨左營楠梓區市議員參選人張以理全家出動，3歲及4歲小兒子也加入手作團隊，幫著爸爸製作「馬理多多」特色小紅包，祝福大家在新的一年都能「Money （錢財）多多」。

2026九合一選舉

今年生肖年是馬年，許多政治人物發送的新春紅包都跟馬有關，民進黨初選新人張以理曾任高市府青年局長，具備工業設計專業，拿過德國紅點設計獎，今年為迎接馬年，特別設計與眾不同的紅包袋。

張以理紅包袋上頭印製「馬理多多」，結合馬年的「馬」及張以理名字中的「理」，諧音為「Money多多」，呼應新春吉祥寓意。

為展現誠意，全家人一起製作紅包袋，年僅3歲及4歲的兒子也主動加入，跟著大人逐一將壹元硬幣貼上紅包袋，讓年節小物多了一層「一家人一起為選舉努力」的溫馨意義。

張以理表示，紅包的重點不是金額，而是祝福與心意，貼上壹元，象徵「一元復始、萬象更新」，也代表新的一年重新出發的美好寓意，希望把這份簡單又真誠的祝福送到每一位民眾手中。

左楠區新人張以理的兩個兒子是最佳小幫手，開心跟紅包袋合影。圖／張以理服務團隊提供
左楠區新人張以理的兩個兒子是最佳小幫手，開心跟紅包袋合影。圖／張以理服務團隊提供
為展現誠意，全家人一起幫忙「手作」紅包袋，張以理的兩個兒子也在外婆帶領下一起幫忙。圖／張以理服務團隊提供
為展現誠意，全家人一起幫忙「手作」紅包袋，張以理的兩個兒子也在外婆帶領下一起幫忙。圖／張以理服務團隊提供
左楠區新人張以理的兩個兒子是最佳小幫手，外出看見爸爸的選舉看板就會大聲呼喊「張以理凍蒜」。圖／張以理服務團隊提供
左楠區新人張以理的兩個兒子是最佳小幫手，外出看見爸爸的選舉看板就會大聲呼喊「張以理凍蒜」。圖／張以理服務團隊提供

馬年 紅包 民進黨 高雄市
