快訊

陸中小企再引工安疑慮 山西生產車間爆炸增至7人死亡、1人失聯

「世紀血案」製作公司被起底！曾推「幻術」談319槍擊：未訪談當事人

北捷中山站夜驚魂！男藏2把水果刀引恐慌 遭大批警力包圍管束畫面曝

影／國民黨下屆台中市未定已現裂痕 江啟臣呼應盧秀燕說法

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天在立委顏寛恒陪同下，到台中沙鹿市場送春聯、拜票。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天在立委顏寛恒陪同下，到台中沙鹿市場送春聯、拜票。記者游振昇／攝影

國民黨下屆台中市長參選人未定，雙方支持者已出現裂痕， 台中市長盧秀燕昨天說國民黨中央要在三月底才完成民調，時間太晚，爭取選台中市長的立法院副院長江啟臣今天在沙鹿市場拜票，他呼應盧秀燕說法，他說這是基層現在的焦慮，時間有點晚，他希望相關提名作業愈快愈好，底定人選，讓基層安心。

2026九合一選舉

立法院副院長江啟臣今天在立委顏寛恒陪同下到台中沙鹿市場送春聯、拜票；被問到盧秀燕說三月底完成民調太晚，江啟臣表示，這是很多支持者的看法和心聲，昨天台中市長盧秀燕提到，現在才二月初，要到三月底民調，快二個月時間，基層的焦慮，時間有點晚，他希望相關提名作業愈快愈好，底定人選，讓基層安心，大家快啟動選舉相關準備工作。

他說到目前為止，自己沒接到黨中央相關電話或通知，被問是否接受協議？他說自己是簽署這個協議，簽署任何東西都很謹慎，相信這只協議題有效的，白紙黑字內容大家很清楚，應該回到協議內容進行相關提名作業，在沒有爭議狀況下盡速完提名作業，不要讓這種爭議讓人家見縫插針，造成干預干擾，讓作業可以順利，不要讓這種爭議阻礙未來團結；

媒體問他這種爭議是否已出現爭議，江啟臣說，他已針對黨中央發表訊息和內容有出入部分，他已提出聲明。

江啟臣本月6日在臉書發表嚴正聲明指出，他基於尊重黨中央，第一時間收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，然2月6日黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。」，已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

楊瓊瓔委員所發布之新聞稿提到，「經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，首先澄清他除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向本人確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

此無疑為對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真。黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

立法院副院長江啟臣今天在立委顏寛恒陪同下，到台中沙鹿市場送春聯、拜票。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天在立委顏寛恒陪同下，到台中沙鹿市場送春聯、拜票。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天在立委顏寛恒陪同下，到台中沙鹿市場送春聯、拜票。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天在立委顏寛恒陪同下，到台中沙鹿市場送春聯、拜票。記者游振昇／攝影

全民調 江啟臣 國民黨 台中 盧秀燕 拜票 楊瓊瓔
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

盧秀燕、鄭麗文擬接力訪美 政治盤算冷熱大不同

影／蕭旭岑稱谷立言只比科長大 盧秀燕：台美關係非小事

藍台中市長提名民議惹議 白議員爆「選總統格局」：憂好人才被埋沒

江啟臣證實台美關稅協議月中簽定 何欣純：若在野黨拒審就沒有意義

相關新聞

影／國民黨下屆台中市未定已現裂痕 江啟臣呼應盧秀燕說法

國民黨下屆台中市長參選人未定，雙方支持者已出現裂痕， 台中市長盧秀燕昨天說國民黨中央要在三月底才完成民調，時間太晚，爭取...

新北最激烈書記長之爭 陳儀君出線：就是來幫李四川輔選

新北市議會國民黨團書記長人事拍板，確定由大新店選區的新北市議員陳儀君接任。陳儀君表示，此次接下書記長一職，最重要的任務就...

高雄左楠參選議員新人張以理 2幼兒當小助理發 「馬理多多」小紅包

農曆春節將至，高雄市長陳其邁及立委賴瑞隆、柯志恩等人都忙著發送春節小紅包，民進黨左營楠梓區市議員參選人張以理全家出動，3...

「姐弟之爭」中市3月底民調 盧秀燕：太晚了

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」將在三月最後一周辦民調，爭取提名的立委楊瓊瓔和立院副院長江啟臣競爭白熱化。台中市長盧秀燕昨...

新聞眼／國民黨協調聲聲慢 中央地方信任現斷層

藍營在台中從姐弟之爭快要演變為姐弟內戰，國民黨協調節奏「聲聲慢」，基層多次表達焦慮，除了對外面對民進黨定於一尊、全面布局...

柯文哲街頭宣講站肥皂箱初體驗 民眾黨首辦選戰實務培訓營拚全台複製

迎戰年底選舉，民眾黨加速布局，創黨主席柯文哲今回到家鄉新竹參加選戰實務培訓營，並站上肥皂箱示範街頭宣講成全場焦點。柯除分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。