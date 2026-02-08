快訊

陸中小企再引工安疑慮 山西生產車間爆炸增至7人死亡、1人失聯

「世紀血案」製作公司被起底！曾推「幻術」談319槍擊：未訪談當事人

北捷中山站夜驚魂！男藏2把水果刀引恐慌 遭大批警力包圍管束畫面曝

新北最激烈書記長之爭 陳儀君出線：就是來幫李四川輔選

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員陳儀君。本報資料照片
新北市議員陳儀君。本報資料照片

新北市議會國民黨團書記長人事拍板，確定由大新店選區的新北市議員陳儀君接任。陳儀君表示，此次接下書記長一職，最重要的任務就是全力協助台北市副市長李四川參選新北市長，讓黨部、議會與選戰團隊之間「不能脫節」，展現即時、有效的作戰節奏。

2026九合一選舉

國民黨團上周開放新會期書記長選舉登記，除現任書記長王威元登記，還有資深議員林金結、陳儀君與周勝考登記，是史上參選人數最多，經議長蔣根煌等人協調，最後確定由陳儀君出任。

陳儀君指出，黨部有黨部的聯絡管道與主委、黨工系統，但議員不能只是被動等待通知，而是要主動與關鍵人物同步，第一線即時反映地方狀況。

她也透露，日前已與李四川相約，下周將再進一步深談，待輝達相關合約完成簽署、確定時間後，李四川就能更專心投入選戰。

陳儀君強調，議員在輔選團隊中扮演關鍵角色，議員蒐集資料會比李四川自己要的還快，若李的競選小組缺乏熟悉新北市政、地方脈絡的人選，將難以發揮戰力。她將透過議員的第一線觀察，也能讓候選人更清楚掌握政策進度與民意脈動，做出更有智慧的判斷。

對於黨內互動，陳儀君表示，據她了解，李四川已與新北市長侯友宜碰過面，但與新北市副市長劉和然之間應尚未正式會談，不過她強調，劉和然「很君子」，近期也相當努力，目前民調確實李四川較高，但她強調，仍要感謝劉副這段時間的付出，他確實是人才，也能延續政策，希望大家能團結一致，全力為李四川輔選，將經驗與人脈順利傳承。

陳儀君指出，國民黨團將於11日開會，形式上的書記長交接預計在三月初進行，也會邀請李四川出席，彼此拉台聲勢。

2010年首度當選議員的陳儀君說，她與時任新北市副市長的李四川共事多年，「他是真的會做事的人，不是只做表面功夫」，李處理事情務實、清楚，會直接告訴大家哪些事可以做、哪些不能做，不會為了選票亂開支票，她對李四川未來表現充滿信心。

李四川 議員 新北市選舉 國民黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

和川伯仍沒喬定卻被拱選彰化 劉和然這樣回應了

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川：最快11日簽約

輝達總部權利金談定了？李四川下午親自說明議價情形

剩最後一哩路！輝達進駐北士科「是地方中央合作」 李四川謝劉世芳協助

相關新聞

影／國民黨下屆台中市未定已現裂痕 江啟臣呼應盧秀燕說法

國民黨下屆台中市長參選人未定，雙方支持者已出現裂痕， 台中市長盧秀燕昨天說國民黨中央要在三月底才完成民調，時間太晚，爭取...

新北最激烈書記長之爭 陳儀君出線：就是來幫李四川輔選

新北市議會國民黨團書記長人事拍板，確定由大新店選區的新北市議員陳儀君接任。陳儀君表示，此次接下書記長一職，最重要的任務就...

「姐弟之爭」中市3月底民調 盧秀燕：太晚了

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」將在三月最後一周辦民調，爭取提名的立委楊瓊瓔和立院副院長江啟臣競爭白熱化。台中市長盧秀燕昨...

新聞眼／國民黨協調聲聲慢 中央地方信任現斷層

藍營在台中從姐弟之爭快要演變為姐弟內戰，國民黨協調節奏「聲聲慢」，基層多次表達焦慮，除了對外面對民進黨定於一尊、全面布局...

柯文哲街頭宣講站肥皂箱初體驗 民眾黨首辦選戰實務培訓營拚全台複製

迎戰年底選舉，民眾黨加速布局，創黨主席柯文哲今回到家鄉新竹參加選戰實務培訓營，並站上肥皂箱示範街頭宣講成全場焦點。柯除分...

挺過大罷免、官司 高虹安何時回歸民眾黨？柯文哲給答案

迎戰年底九合一選舉，民眾黨加速布局，創黨主席柯文哲今回到家鄉新竹出席由民眾黨青年部、國家治理學院暨新竹黨部共同舉辦的選戰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。