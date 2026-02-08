新北最激烈書記長之爭 陳儀君出線：就是來幫李四川輔選

新北市議會國民黨團書記長人事拍板，確定由大新店選區的新北市議員陳儀君接任。陳儀君表示，此次接下書記長一職，最重要的任務就是全力協助台北市副市長李四川參選新北市長，讓黨部、議會與選戰團隊之間「不能脫節」，展現即時、有效的作戰節奏。

國民黨團上周開放新會期書記長選舉登記，除現任書記長王威元登記，還有資深議員林金結、陳儀君與周勝考登記，是史上參選人數最多，經議長蔣根煌等人協調，最後確定由陳儀君出任。

陳儀君指出，黨部有黨部的聯絡管道與主委、黨工系統，但議員不能只是被動等待通知，而是要主動與關鍵人物同步，第一線即時反映地方狀況。

她也透露，日前已與李四川相約，下周將再進一步深談，待輝達相關合約完成簽署、確定時間後，李四川就能更專心投入選戰。

陳儀君強調，議員在輔選團隊中扮演關鍵角色，議員蒐集資料會比李四川自己要的還快，若李的競選小組缺乏熟悉新北市政、地方脈絡的人選，將難以發揮戰力。她將透過議員的第一線觀察，也能讓候選人更清楚掌握政策進度與民意脈動，做出更有智慧的判斷。

對於黨內互動，陳儀君表示，據她了解，李四川已與新北市長侯友宜碰過面，但與新北市副市長劉和然之間應尚未正式會談，不過她強調，劉和然「很君子」，近期也相當努力，目前民調確實李四川較高，但她強調，仍要感謝劉副這段時間的付出，他確實是人才，也能延續政策，希望大家能團結一致，全力為李四川輔選，將經驗與人脈順利傳承。

陳儀君指出，國民黨團將於11日開會，形式上的書記長交接預計在三月初進行，也會邀請李四川出席，彼此拉台聲勢。

2010年首度當選議員的陳儀君說，她與時任新北市副市長的李四川共事多年，「他是真的會做事的人，不是只做表面功夫」，李處理事情務實、清楚，會直接告訴大家哪些事可以做、哪些不能做，不會為了選票亂開支票，她對李四川未來表現充滿信心。