新聞眼／國民黨協調聲聲慢 中央地方信任現斷層

藍營在台中從姐弟之爭快要演變為姐弟內戰，國民黨協調節奏「聲聲慢」，基層多次表達焦慮，除了對外面對民進黨定於一尊、全面布局的氛圍，對內三月底民調、後續作業拖到四月，完全未考慮議員選舉等基層選戰排程；未考慮實際選戰因素的齊頭式公正，反而加劇姐弟裂痕。

黨中央六日拋出三月底民調時機點，從基層到盧秀燕全部炸鍋，更糟糕的是，國民黨宣布之前，顯然沒做好與江楊的溝通，楊瓊瓔前腳跟著黨中央發新聞稿、宣稱「團結一致」，江啟臣後腳拋出嚴正聲明，直指黨中央和楊都違反協議，脆弱的表面和平已無法維持。

黨主席鄭麗文在台中提名一局上不夠果斷。回顧前主席朱立倫四年前徵召張善政參選桃園市長，雖有雜音，朱立倫「一肩扛下」，最終結果也證明決定正確。政黨領袖的價值不在於設計四平八穩的程序，而是在關鍵時刻排難解紛，若一味追求程序完備而忽略時效，這種謹慎終將淪為平庸。

此次台中市長提名爭議也顯示，中央與地方信任或已出現斷層。江啟臣的質疑，反映出黨中央與地方參選人間的溝通存在落差。

目前擺在江楊兩人面前的難題不只是「如何出線」，更上升到「如何守住台中」。

江持續主打空戰和個人高度，但即使在全民調中勝過楊瓊瓔，經歷刀刀見骨的提名戰後，要整合楊的支持者甚至深藍選民，都會更加艱困。楊瓊瓔持續勤走基層，近期民調雖落後江不少，全民調時間安排在三月底，仍有打平或逆轉可能；但不少支持者擔心，楊陣營幾乎傾其所有，更得罪不少黨內同志，別說出線了要面臨整合困難，若沒能得到提名，後續該何去何從？

「聲聲慢」的背後，是支持者對國民黨「舊病復發」的恐懼。台中作為中台灣的領頭羊，若因協調機制失靈導致裂痕，將引發連鎖反應，與二○二八重返執政擦肩而過也非不可能。