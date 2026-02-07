快訊

「姐弟之爭」中市3月底民調 盧秀燕：太晚了

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱屈彥辰蔡晉宇／連線報導
面對國民黨台中市長提名人選可能三月底後才會確定，台中市長盧秀燕（右）表示，既然兩人都有意採取全民調，那不如早點挑個黃道吉日，把兩人的民調辦一辦。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長提名「姐弟之爭」將在三月最後一周辦民調，爭取提名的立委楊瓊瓔和立院副院長江啟臣競爭白熱化。台中市長盧秀燕昨表示，「選戰兵貴神速」，雙方都已做好準備，三月底再辦民調，太晚了。

2026九合一選舉

國民黨中央黨部前天發新聞稿表示經雙方協調，台中市長提名採取內參全民調，時間在三月最後一周。楊瓊瓔隨即跟進發布新聞，稱經協調確認，黨中央內參全民調將於下月廿五日至卅一日期間進行；江啟臣則透過臉書聲明強調沒有共識，並指黨中央公布執行民調時間違反當初協議內容。

盧秀燕昨說，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，江啟臣和楊瓊瓔都已做好準備，等到三月底民調太晚了；既然兩人都同意採取全民調，那不如挑個黃道吉日，早點把民調辦一辦。

江啟臣昨赴霧峰市場發春聯，他說協議內容很清楚，就是三月底前執行民調，不公開日期和執行機構，但黨中央卻明確公布三月最後一周民調，令人詫異。

江啟臣說，他並未參加任何二次協調，自然沒有達成所謂三月廿五日至卅一日的民調共識，他希望黨中央依雙方簽署的協議內容進行。

楊瓊瓔昨天上午到大坑九號步道口向鄉親拜票，她表示自己從一而終都尊重黨中央的提名機制，既然黨中央發布訊息，自己也是希望讓基層放心，才跟著發新聞稿。被問到是否與江啟臣撕破臉？楊瓊瓔回應，大家互動很好，且兩人唯一目的，就是要讓台中團結向前行。

國民黨表示，就像盧秀燕說的，國民黨是有制度的政黨，黨中央依據江啟臣和楊瓊瓔的意見，協議推進民調等相關程序，公平、公正，並充分顧及參選同志的意願，推出最強的候選人。

藍營內戰延燒，民進黨提名參選台中市長的立委何欣純昨說，每個政黨都有自己的提名程序與時程，她尊重祝福。此外，賴清德總統今率中央黨部一級主管，赴台中與地方黨公職舉行便當會，替何欣純、地方議員和鄉鎮市長選舉拉抬聲勢。

全民調 江啟臣 楊瓊瓔 國民黨 盧秀燕 何欣純
「姐弟之爭」中市3月底民調 盧秀燕：太晚了

