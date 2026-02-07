柯文哲街頭宣講站肥皂箱初體驗 民眾黨首辦選戰實務培訓營拚全台複製

迎戰年底選舉，民眾黨加速布局，創黨主席柯文哲今回到家鄉新竹參加選戰實務培訓營，並站上肥皂箱示範街頭宣講成全場焦點。柯除分享人生哲學，同時也表示選戰實務培訓營在新竹是第一場試辦，如果成果良好，將推廣到全台各地，作為替候選人招募志工的重要管道。

今天的選戰實務培訓營由民眾黨青年部、國家治理學院及新竹黨部共同舉辦。柯文哲說，今天特別來到新竹與青年一對一互動，未來也會持續加強與青年朋友的接觸，目前國家治理學院與青年部是聯合作業，未來國家治理學院將以青年培訓作為主要業務，因此相關活動只會越來越多。

柯文哲說，今天的選戰實務培訓營在新竹是第一場試辦，如果成果良好，將推廣到全台各地，作為民眾黨替所有候選人招募志工的重要管道。這次訓練班是一個「Model」，也是一次測試，屬於「Pilot study」，會先試辦、再修正，找出最適合的模式後全面推動。

柯文哲在宣講前坦言，自己一輩子沒有真正做過街頭演講，大部分都是在螢幕上出現，無論是接受媒體專訪或上課演講都比較多，YouTube上也有不少影片，但真正站在街頭面對群眾經驗並不多。他還笑說自己「不是一個合格的教官」，甚至當場詢問現場是否有較有經驗的人可以先上來示範。

隨後柯文哲仍站上肥皂箱向鄉親宣講。他表示，今天是來當教練，不是來當學生，也向新竹鄉親分享自己返鄉的心情。他說，因為還是要常常回來看看媽媽、盡到家人的責任，「家人就是這樣，家鄉在哪裡，心就在哪裡」，因此回到新竹看看家人是理所當然的事。

柯文哲也直言，這次回來除了探望家人，也順便拉抬一下民眾黨在新竹的選情，「這是必要的工作」。他在宣講中談及人生觀，指出真正的人生是「關關難過關關過」，所謂幸福快樂並非隨手可得，「不是天天在過年」，人生的真實樣貌就是遇到困難、克服困難，甚至要學習不要把困難當作困難，這才是他所認為的人生哲學。