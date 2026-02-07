挺過大罷免、官司 高虹安何時回歸民眾黨？柯文哲給答案

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
迎戰年底九合一選舉，民眾黨加速布局，創黨主席柯文哲今回到家鄉新竹出席選戰實務培訓營，被問到新竹市長高虹安何時回歸民眾黨？柯文哲回應，恢復黨籍並非現階段最重要的事。記者黃羿馨／攝影
迎戰年底九合一選舉民眾黨加速布局，創黨主席柯文哲今回到家鄉新竹出席由民眾黨青年部、國家治理學院暨新竹黨部共同舉辦的選戰實務培訓營，被問到新竹市長高虹安何時回歸民眾黨？柯文哲回應，恢復黨籍並非現階段最重要的事。

今天的選戰實務培訓營由民眾黨青年部、國家治理學院及新竹黨部共同舉辦。柯文哲說明，今天特別來到新竹與青年一對一互動，未來也會持續加強與青年朋友的接觸，目前國家治理學院與青年部是聯合作業，未來國家治理學院將以青年培訓作為主要業務，因此相關活動只會越來越多。

面對媒體詢問，新竹市長高虹安目前為無黨籍，未來是否會溝通黨籍問題、是否回歸民眾黨？柯文哲回應，她已與對方談過，因為對方隔了1年半才回任（復職），現階段最重要的是先回歸市政，待市政運作重新穩定後，再處理政治層面的議題。

柯文哲強調，恢復黨籍並非高虹安現階段最重要的事，應該讓市政先回到正軌，其他問題之後再說。

柯文哲 民眾黨 高虹安 大罷免 九合一選舉
