民進黨澎湖黨代表大會 行動支持提名人選

中央社／ 澎湖縣7日電

年底地方公職選舉，民進黨澎湖縣黨部今天在縣黨代表大會中，所有提名人選齊亮相，並以「向前升級，澎湖更好」主軸，支持澎湖縣長陳光復馬公市長黃健忠連任，打造更好的澎湖。

2026九合一選舉

民主進步黨澎湖縣黨部今天除了公布縣長與市長提名人選外，也公布澎湖縣議員第一選區（馬公市）提名有顏家康、蘇育德、呂黃春金；第二選區（湖西鄉）蔡清續；馬公市民代表第一選區項光照；第二選區呂俊褞、招有倫；第三選區吳武宗等人，這些人選也同步亮相，為選戰首波造勢，全力爭取勝選。

擔任黨部主委，也是縣議員提名人的顏家康表示，民進黨主席賴清德日前在中執會提名陳光復競選連任時，肯定其以「務實治理」推動縣政建設，施政成果深獲澎湖鄉親支持，並期許未來4年持續帶領澎湖穩健向前，也期待在團結合作下，讓民進黨提名的縣長、市長、縣議員與市民代表參選人順利當選，共同為地方服務。

顏家康表示，澎湖正處關鍵轉型時刻，唯有延續務實、穩健且以人為本的治理路線，才能讓建設不中斷、福利不倒退。縣黨部將全力配合縣長陳光復連任選戰，並結合市長黃健忠連任選戰、提名縣議員、市民代表及基層組織力量，作為所有參選人的堅實後盾，團結一致，全力衝刺選戰。

陳光復表示，感謝黨內基層夥伴一路以來的支持與信任，並強調「向前升級，澎湖更好」不是口號，而是持續帶領縣府團隊，一步一腳印推動施政的方向。未來也將持續以務實治理為核心，與所有黨員及鄉親攜手合作，讓建設不中斷、施政更精進，民主團結向前行，一起打造更好的澎湖。

澎湖縣 馬公 陳光復 民進黨
