國民黨彰化縣長人選觸礁 連黃國昌、劉和然都被點名

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭（左1）稱，地方出現討論，是否力拱黃國昌（右）「御駕親征」參與彰化縣長選戰。但黃國昌今天表示，暫無此規畫。圖 ／民眾黨提供
民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭（左1）稱，地方出現討論，是否力拱黃國昌（右）「御駕親征」參與彰化縣長選戰。但黃國昌今天表示，暫無此規畫。圖 ／民眾黨提供

彰化縣下屆縣長選舉，民進黨已提名新系立委陳素月，但藍營仍搞不定，除立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章及柯呈枋，出身彰化竹塘的新北副市長劉和然都被點名，連民眾黨也有力拱主席黃國昌「御駕親征」參戰的聲音。

2026九合一選舉

民進黨經由類初選，立委陳素月在民調勝出，去年底獲得提名，正以逸待勞積極備戰，國民黨方面，原預定在一月協調，如協調不成再辦初選，趕在春節前產生人選，如今卻因謝衣鳯、謝典霖姊弟上演令人瞠目結舌的家族倫理大戲，亂了章法及節奏，春節前敲定人選已經不可能了。

最早表態參選的是現任彰化縣工策會總幹事洪榮章及縣府參事柯呈枋，均已勤走基層及掛起選舉看板，並在網路提政見，衝聲量，為初選民調做準備；謝衣鳯原本按兵不動，而胞弟謝典霖原有意爭選縣長，謝衣鳯卻突襲式宣布要選縣長，但縣長與議長只能擇一，家族陷入兩難，甚至可能兩頭落空，因此謝衣鳯是否會選縣長還不一定，加上謝典林燒起的謝家「白宮」豪宅風波，都讓縣長提名失焦，選情更加艱困。

最近，藍營在新北市長提名人選，也是擺不平，除台北市副市長李四川外，還有新北市副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌等，有趣的是，劉和然及黃國昌最近也都被傳出空降參選彰化長的聲音。

劉和然是彰化竹塘人，小時候就舉家遷到北部，在國民黨新北市長提名之爭焦灼之際，他多次回到家鄉拍攝影片，還開箱彰化美食肉圓及炸蚵嗲等，還回到母校長安國小拍照，被解讀有意回鄉選縣長。不過 劉和然今天受訪表示，他在新北服務39年，未來的規劃還是在新北市。但政壇表示，很多傳聞後來都變成事實，這仍待事後檢驗。

黃國昌被拱來彰化選縣長的說法，是來自民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭，他呼籲兩黨主席與地方主委能坐下來好好談，避免縣長人選整合進程持續空轉。他也轉述基層聲音指出，若整合遲遲沒有結果，地方已開始出現討論，是否力拱黃國昌「御駕親征」參與縣長選戰。但黃國昌今天表示，暫無此一規畫。

國民黨過去在面對縣長人選沒有強棒時，就會出現空降人選，最後卻都是敗北，包括陳柏村及葉金鳳等。洪榮章強調，他與劉和然副市長一樣，都繼續留在自己生活幾十年的家園，貢獻心力，接棒把重要的政策建設做好。

至於柯呈枋也表示，面對近期選戰各種聲音與紛擾，他都會按照既定步驟持續深入基層、穩健前進。針對政黨合作議題，他個人也認同國民黨應儘速確定遊戲規則，讓兩黨在明確基礎上展開合作。

新北市副市長劉和然最近回到家鄉彰化竹塘，在母校長安國小拍照，被傳出可能回彰化選縣長，但他表示，未來的規劃還是在新北市。圖／取自劉和然臉書
新北市副市長劉和然最近回到家鄉彰化竹塘，在母校長安國小拍照，被傳出可能回彰化選縣長，但他表示，未來的規劃還是在新北市。圖／取自劉和然臉書

黃國昌 劉和然 國民黨 民眾黨 謝衣鳯 柯呈枋
