黃國昌到新莊宏泰市場掃街發春聯 被攤商攔下問「要怎麼讓新北更好」

民眾黨新北市長參選人黃國昌今與議員陳世軒，到新莊宏泰市場掃街發春聯。沒想到才剛開始，就被第一家豬肉攤商攔下，要求說出社福政見，也要求給出更好的內容。黃國昌回應，開撒幣的支票很簡單，但政策不能。

黃國昌受訪完後，一路走向市場入口，沿途與來採買的民眾及攤商問好，發紅包、春聯預祝新年快樂，有攤商看到黃國昌出現感到意外，也有民眾主動向前跟黃國昌打招呼說：「終於看到你本人了」，黃國昌也主動詢問民眾是否有拿到春聯與紅包袋。

黃國昌隨後從中華路二段走到市場入口，才剛向第一攤豬肉攤商問好，豬肉攤老闆馬上丟考題，問黃國昌：「你要怎麼讓新北更好，你要講出來」，有哪些社會福利政策？黃國昌回應，希望推動0歲至6歲兒童「類義務教育」讓年輕人敢生小孩等。

而豬肉攤老闆隨後提到，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的政見，是補助65歲以上老人補助裝假牙，追問黃國昌說：「蘇巧慧說要補助5萬，你要補助多少，我們老百姓要的是福利，你的福利更好嗎？」，甚至向黃國昌要求，要加碼0至6歲的育兒補助津貼要8千或1萬元。

黃國昌一度苦笑，但仍耐心跟豬肉攤老闆說明，老人裝假牙的補助政策，是前台北縣長蘇貞昌、新北市長參選人林佳龍提出來的政見。立法院修訂通過財政收支劃分法，讓新北多400億預算，才能為老人、小孩多做福利政策。

黃國昌還說，要開撒幣的支票很簡單，但是政策不能，當初中央政府說要全額補助新莊區國家電影文化中心二期工程，從2022年說要開工，但到現在仍是一片荒地，主要是當初開出的支票不算數。