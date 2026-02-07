嘉市藍營黃家第三代跨足政壇 黃敏惠姪子選西區議員選情掀震盪

嘉義市年底市長、議員選舉升溫，西區議員選情傳震撼彈。市長黃敏惠姪子、無黨籍青年黃政融表態，將投入西區議員選舉，近日將掛出看板，引發關注，讓競爭激烈的西區選情再添變數。

黃政融是黃敏惠胞弟黃國昇獨生子，成長政治家族。他說，從小耳濡目染祖父黃永欽與姑姑黃敏惠長年投入公共服務，看見他們勤訪基層、傾聽民意，深受感動啟發，傳承祖父姑姑服務精神參政。他表示，曾向父親與姑姑表達想法，2人尊重他的選擇。

黃政融曾赴澳洲留學，取得日本亞細亞大學經營學碩士，雖未曾參選，但參與家族輔選活動，對地方公共事務不陌生。身為黃家政治世家第三代，此次披掛上陣，不僅象徵家族政治版圖延續，也讓西區議員選戰更添看頭。

西區議員應選名額13席，民進黨議員蔡文旭病逝，議員蘇澤峰涉案官司尋求連任變數增加，藍營議員鄭光宏有意角逐市長，席次重新洗牌空間擴大，外界普遍評估至少2席競逐空間，吸引新秀投入。目前西區12席議員，民進黨2席：黃大祐、林煒軒；國民黨4席：張秀華、鄭光宏、蘇澤峰、黃思婷；無黨籍6席：議長陳姿妏、李忠曆、孫貫志、黃敏修、王浩、蔡坤叡，地方勢力盤根錯節。

民進黨西區議員提名登記截止，除現任議員黃大祐、林煒軒，還有前劉厝里長許明對、市黨部執委陳品蓁、立委蔡其昌前助理曾奕豪等爭取提名。已故議員蔡文旭支持者勸進蔡的遺霜代夫出征參選，另有媒體人陳致愷、民眾黨王閔正，以及4小黨「台灣前進陣線」推出人選，老將新秀競爭激烈。