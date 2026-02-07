快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆（右一）今天緊跟市長陳其邁（中）市政行程到文武聖殿走春發紅包，爭取曝光、拉抬聲勢。記者郭韋綺／攝影
民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆（右一）今天緊跟市長陳其邁（中）市政行程到文武聖殿走春發紅包，爭取曝光、拉抬聲勢。記者郭韋綺／攝影

作家苦苓一番民進黨可能丟掉高雄的言論，引發關注。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆回應，今年的選舉確實要小心謹慎，絕對不能夠大意，高雄過去已有深刻的歷史經驗，必須用最謹慎的態度面對。

2026九合一選舉

賴瑞隆近期緊跟陳其邁跑市政行程爭取曝光、拉抬聲勢，備戰年底大選。不過作家苦苓日前在社群平台發文，指賴瑞隆形象模糊、知名度不足，陳其邁政績無法有效轉移，且對手柯志恩不弱，提醒民進黨須小心高雄有可能失守。

賴瑞隆受訪時強調，2018年高雄曾出現韓國瑜現象，高雄人在被騙了之後，還花了一年多的時間，用93萬9090票把韓國瑜罷免掉，這段歷史記憶，高雄人都深切地放在心裡。

賴瑞隆說，正因為有這樣的經驗，今年的選舉更不能掉以輕心，特別是不管是從藍軍、紅軍，甚至於網軍，全面在對高雄進行各項的攻擊，高雄已成為各方勢力鎖定的重點目標。

他說，高雄是民主的聖地，也是對方勢力要主力攻擊的一個目標，民進黨一定要團結所有的力量，大家全力以赴，一定要守住高雄、守護高雄，這不只是選舉攻防，更是這一代最重要的責任。

他也強調，高雄的進步不能停下腳步，過去從謝長廷、陳菊到陳其邁市長所累積的政績，讓城市持續往前走，在關鍵的第四棒，絕對必須要持續守住，讓整個執政的力量、執政的團隊能夠延續下去，讓高雄的光榮與進步都能夠延續。

對於外界關心黨內整合，賴瑞隆表示，初選結束後，也很感謝三位隊友在第一時間，用他們的高度跟格局展現支持，大家都是「高雄隊」，共同的責任就是讓高雄更好、守住高雄、守護台灣。

他也說，這段時間已多次與相關夥伴請益、溝通，並持續把更多力量納入競選團隊，同時也多次與陳其邁市長交換意見，包括如何讓整個團隊的戰力發揮到最大，相關整合工作仍在進行中，狀況也持續越來越好。

賴瑞隆指出，從近期民調來看，許多市民對陳其邁市長的政績表達肯定，也對他本人給予支持，接下來將在既有基礎上持續擴大支持、擴大全高雄市民的支持，擴大所有進步力量的支持，爭取勝選。

他強調，今年的選戰絕對不是一場輕鬆而簡單的選戰，自己會謹慎小心、全力以赴，目標就是守住高雄、守護台灣。

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆（左）緊跟市長陳其邁（右）市政行程爭取曝光、拉抬聲勢。記者郭韋綺／攝影
民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆（左）緊跟市長陳其邁（右）市政行程爭取曝光、拉抬聲勢。記者郭韋綺／攝影

賴瑞隆 陳其邁 民進黨
苦苓示警高雄恐翻盤 賴瑞隆認了不能大意喊話團結

作家苦苓一番民進黨可能丟掉高雄的言論，引發關注。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆回應，今年的選舉確實要小心謹慎，絕對不能...

