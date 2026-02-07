快訊

和川伯仍沒喬定卻被拱選彰化 劉和然這樣回應了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
出身彰化的劉和然如今被拱選彰化縣長。圖／新北市府提供
出身彰化的劉和然如今被拱選彰化縣長。圖／新北市府提供

2026縣市長選戰腳步漸逼近，新北市長藍營遲未推出人選，市黨部至今也未安排北市副市長李四川與新北市副市長劉和然碰面協調，在中台灣的彰化縣也因立委謝衣鳳及胞弟謝典林相爭遲未定案，如今傳出彰化出身的劉和然是可能人選。今劉和然受訪表示，他在新北服務39年，未來的規劃還是在新北市。

2026九合一選舉

劉和然今出席長海國際同濟會寒冬送暖關懷兒童圍爐活動後受訪表示，彰化縣在王惠美縣長執政這8年培養很多的在地人才，他這 39 年來從大學畢業在台北縣到新北市，一直都在新北市這個土地服務，他有熱情也有責任感，所以未來的規劃還是在新北市，持續讓新北市愈來愈好。

劉和然出生彰化，為讓外界更了解他的過去及從政經驗，劉正準備出書且還多次回到家鄉拍攝影片，還開箱彰化美食，他還特地介紹最愛的赤牛麵氣、肉圓及炸蚵嗲等，每一口都帶他回到童年的景象，該影片也吸引13萬人次分享點閱。

新北市黨部預計2月15日農曆年前完成新北市長人選協調，至今尚未安排李四川及劉和然會面，劉和然幕僚表示，確實一直在等待市黨部的安排，但目前仍沒有進度。

劉和然 李四川
×

