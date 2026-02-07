藍台中市長提名民議惹議 白議員爆「選總統格局」：憂好人才被埋沒

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立法院副院長江啟臣（左）今參與立法院中辦的迎春囍市活動。記者趙容萱／攝影
立法院副院長江啟臣（左）今參與立法院中辦的迎春囍市活動。記者趙容萱／攝影

國民黨昨宣布，台中市長人選擬於3月底前最後一周完成民調。民眾黨台中市議員江和樹今說，藍營此舉，他真的非常擔像國民黨立法院副院長江啟臣這樣的好人才被埋沒，因為民進黨最會「顧電話」；他也提及，外傳藍營此次民調要收集5000通電話以上，直言這是「選總統格局」，台中市就這等級嚇死人。

江和樹今早陪同江啟臣赴霧峰市場發放春聯。江和樹說，藍白需團結，台中要幸福，要選擇「江江好」，今天江啟臣赴霧峰市場發放春聯，藍白必須合作，但看到國民黨中央公布台中市長提名民調時間，「一看就知對江啟臣非常不利」。為何如此說？因為民進黨最想要對到的人選是楊瓊瓔，可能差距較小，甚至有可能到最後會輾壓她。

江和樹表示，民進黨最會電話民調「顧電話」，國民黨已公布台中市長人選擬於3月底前最後一周完成民調，他非常擔心好的人才因此被埋沒。

江和樹也透露，外傳藍營此次民調要收集5000通電話以上，這是選總統格局的民調，台中市長2500份民調就嚇死人，現在竟然要做到5000份以上，這實在是誇張！國民黨在2018年就有一場經驗，當年江啟臣與現任台中市長盧秀燕比拚，民進黨就是支持盧秀燕，試問現在還要繼續這樣嗎？他相信要給好人出頭，台中要更好，就要支持江江好，支持江啟臣。

立法院副院長江啟臣今參與立法院中辦的迎春囍市活動。記者趙容萱／攝影
立法院副院長江啟臣今參與立法院中辦的迎春囍市活動。記者趙容萱／攝影

民調 江啟臣
