藍台中市長提名民議惹議 白議員爆「選總統格局」：憂好人才被埋沒

國民黨昨宣布，台中市長人選擬於3月底前最後一周完成民調。民眾黨台中市議員江和樹今說，藍營此舉，他真的非常擔像國民黨立法院副院長江啟臣這樣的好人才被埋沒，因為民進黨最會「顧電話」；他也提及，外傳藍營此次民調要收集5000通電話以上，直言這是「選總統格局」，台中市就這等級嚇死人。

江和樹今早陪同江啟臣赴霧峰市場發放春聯。江和樹說，藍白需團結，台中要幸福，要選擇「江江好」，今天江啟臣赴霧峰市場發放春聯，藍白必須合作，但看到國民黨中央公布台中市長提名民調時間，「一看就知對江啟臣非常不利」。為何如此說？因為民進黨最想要對到的人選是楊瓊瓔，可能差距較小，甚至有可能到最後會輾壓她。

江和樹表示，民進黨最會電話民調「顧電話」，國民黨已公布台中市長人選擬於3月底前最後一周完成民調，他非常擔心好的人才因此被埋沒。