聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委、高市黨部主委柯志恩表示，農曆年後將成立9人小組展開提名作業，會用科學方法產生各選區議員提名人數。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市議員黨內初選展開登記，有信心「議會過半、完全執政」，對於綠營動作頻頻，國民黨立委柯志恩今天以高市黨部主委身分表示，農曆年後將成立9人提名小組，以科學方法分三波提名，另有3選區跟友黨有合作空間。

2026九合一選舉

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今早會同黨籍議員曾麗燕、陳麗娜及鄭安秝前往鳳山、前鎮交會處的肉豆公市場及瑞興市場發送春聯。

民進黨高雄市議員在2月4日至2月10日進行初選登記，每天都大動作造勢，引發國民黨不少基層支持者焦慮。

柯志恩表示，國民黨農曆年後將成立9人提名小組決定議員參選人，會以非常科學方法，也就是依據2022年市長選舉及總統得票率來估算，每區可以提名多少人。

柯志恩說，黨部目前對各區數據都有掌握，未來有3區會跟友黨有合作空間，第一波先提名沒有爭議的議員 ，後續還有第二波、第三波，大家不用太焦慮。

記者進一步追問，所謂友黨是否指民眾黨？柯志恩說，可能是民眾黨或無黨籍，因為市長選舉希望凝聚最大票源、最大公約數，一定會用過去得票率做出提名選擇，預計會有三波提名作業。

柯志恩 國民黨
相關新聞

官宣了！韓國瑜辦公室主任許原榮 投入北市松信議員選戰

立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，今天正式宣布投入北市第三選區松山、信義議員選舉，將爭取代表國民黨參選。許原榮表示，他自大...

國民黨台中「姐弟之爭」昨隔空交火 楊瓊瓔：我們互動很好啦

國民黨台中市長提名之戰昨迎來重大轉折，黨中央公布民調時間是3月最後一周，立委楊瓊瓔隨中央發布消息並稱「協調有共識」，立法...

影／綠議員來勢洶洶 柯志恩：農曆年後分三波提名、3選區跟友黨合作

民進黨高雄市議員黨內初選展開登記，有信心「議會過半、完全執政」，對於綠營動作頻頻，國民黨立委柯志恩今天以高市黨部主委身分...

「3月底前」變「最後一周」？江啟臣詫異：黨中央曝民調時間違背協議

國民黨昨宣布，台中市長人選擬於3月底前最後一周完成民調，引發有意參選的立法院副院長江啟臣質疑，已違背提名協議。雖國民黨回...

黃國昌都更政見遭質疑換名加蔥 蘇巧慧：要基於市政了解提出自己想法

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨天提出都更政見，但被民進黨議員卓冠廷發現都是目前新北市府在執行中，只是換名加蔥。民進黨新北市...

柯志恩直搗賴瑞隆本命區首發春聯 婆媽熱情擁抱、送菜頭

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天開始發送新春春聯，首站就是前往競爭對手、立委賴瑞隆選區的傳統市場恭賀新年快樂，有採買...

