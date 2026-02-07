影／綠議員來勢洶洶 柯志恩：農曆年後分三波提名、3選區跟友黨合作

民進黨高雄市議員黨內初選展開登記，有信心「議會過半、完全執政」，對於綠營動作頻頻，國民黨立委柯志恩今天以高市黨部主委身分表示，農曆年後將成立9人提名小組，以科學方法分三波提名，另有3選區跟友黨有合作空間。

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今早會同黨籍議員曾麗燕、陳麗娜及鄭安秝前往鳳山、前鎮交會處的肉豆公市場及瑞興市場發送春聯。

民進黨高雄市議員在2月4日至2月10日進行初選登記，每天都大動作造勢，引發國民黨不少基層支持者焦慮。

柯志恩表示，國民黨農曆年後將成立9人提名小組決定議員參選人，會以非常科學方法，也就是依據2022年市長選舉及總統得票率來估算，每區可以提名多少人。

柯志恩說，黨部目前對各區數據都有掌握，未來有3區會跟友黨有合作空間，第一波先提名沒有爭議的議員 ，後續還有第二波、第三波，大家不用太焦慮。

記者進一步追問，所謂友黨是否指民眾黨？柯志恩說，可能是民眾黨或無黨籍，因為市長選舉希望凝聚最大票源、最大公約數，一定會用過去得票率做出提名選擇，預計會有三波提名作業。