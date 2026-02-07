快訊

全台第一間！ 小熊維尼故事主題下午茶「Honey Corner 蜜糖角落」在台中

不容綠營告軍購洋狀 藍農曆年後啟動反制

相差30歲…哥哥匝道口遭輾死…弟弟認屍嘆「不熟」

聽新聞
0:00 / 0:00

「3月底前」變「最後一周」？江啟臣詫異：黨中央曝民調時間違背協議

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立法院副院長江啟臣（左）今參與立法院中辦的迎春囍市活動。記者趙容萱／攝影
立法院副院長江啟臣（左）今參與立法院中辦的迎春囍市活動。記者趙容萱／攝影

國民黨昨宣布，台中市長人選擬於3月底前最後一周完成民調，引發有意參選的立法院副院長江啟臣質疑，已違背提名協議。雖國民黨回應，僅公布作業時間，沒有違反協議。江啟臣今受訪時說，白紙黑字很清楚，他很詫異，2月至3月31日都是協議3月底前，直言這不應該定下且公布，大家就照簽署內容執行，不要讓外界有更多做文章的空間。

2026九合一選舉

江啟臣今赴霧峰市場發放春聯，以及參與立法院中辦的迎春囍市活動。江啟臣會前受訪說，其實白紙黑字東西都很清楚，大家可以去看，他也有公布簽署的內容，他在第一時間收到黨中央提名協議事項，他很慎重、尊重黨中央，2月1日簽完名回覆給黨中央，昨天他也沒有參加任何所謂二次協調，他只有參加過一次，也就是1月16日協調，其他有無協調，他不知道也未被告知。

江啟臣指出，昨天看到黨中央所發出的新聞訊息，他們當然很詫異，跟內容是有出入的，首先在簽署的協議內容中，寫得很清楚就是3月底前執行民意調查，且不公開民調日期和執行機構事項，但昨天的新聞訊息卻寫3月底，直言「3月前」跟「3月最後一周」，這意義是完全不一樣的，大家都應該很清楚。

江啟臣說明，因為3月底前，不會只有3月25日至31日這周，即便是所謂民調期間，不是民調日期，但也不符合3月底前定義，他覺得既然雙方已經簽名畫押，黨中央所提供的提名協議事項，大家就照這白紙黑字進行，自然就可以避免一些無謂爭議，並再次聲明，他沒有參加任何第二次協調，自然就無所謂的大家達成在3月25日至31日的民調共識。

至於民調期間公布擔心有外力介干擾結果？江表示，不管如何，簽名畫押的東西都是很慎重的，所以一切更該依照簽署內容協議進行，至於其他民調的事情都是見仁見智，但他在乎的是，簽署白紙黑字的內容，明明白白，大家就照紙上進行，不要讓外界有更多做作文章的空間。

對於會希望更改民調時間嗎？江啟臣回應，希望黨中央完全按照雙方所簽署的協議內容執行，不應該此時此刻指定所謂3月底前一周，直言3月1日至31日都是3月前，甚至2月底，也是協議3月底前，無奈表示這不應該定，也不應該公布，上面白紙黑字都很清楚，這就是跟協議內容不符。

立法院副院長江啟臣今參與立法院中辦的迎春囍市活動。記者趙容萱／攝影
立法院副院長江啟臣今參與立法院中辦的迎春囍市活動。記者趙容萱／攝影

民調 江啟臣 國民黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

姐弟之爭喬不攏？江啟臣疑台中市長初選「違反協議」 藍營組發會發聲

藍營台中內戰激烈！楊瓊瓔才喊協調有共識 江啟臣否認「要求黨中央澄清」

有共識？藍營台中「姐弟之爭」新進展 楊瓊瓔：3月底內參全民調決定

影／台中初選今開二次協調會？江啟臣：目前沒有收到通知

相關新聞

和川伯仍沒喬定卻被拱選彰化 劉和然這樣回應了

2026縣市長選戰腳步漸逼近，新北市長藍營遲未推出人選，市黨部至今也未安排北市副市長李四川與新北市副市長劉和然碰面協調，...

官宣了！韓國瑜辦公室主任許原榮 投入北市松信議員選戰

立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，今天正式宣布投入北市第三選區松山、信義議員選舉，將爭取代表國民黨參選。許原榮表示，他自大...

國民黨台中「姐弟之爭」昨隔空交火 楊瓊瓔：我們互動很好啦

國民黨台中市長提名之戰昨迎來重大轉折，黨中央公布民調時間是3月最後一周，立委楊瓊瓔隨中央發布消息並稱「協調有共識」，立法...

影／綠議員來勢洶洶 柯志恩：農曆年後分三波提名、3選區跟友黨合作

民進黨高雄市議員黨內初選展開登記，有信心「議會過半、完全執政」，對於綠營動作頻頻，國民黨立委柯志恩今天以高市黨部主委身分...

「3月底前」變「最後一周」？江啟臣詫異：黨中央曝民調時間違背協議

國民黨昨宣布，台中市長人選擬於3月底前最後一周完成民調，引發有意參選的立法院副院長江啟臣質疑，已違背提名協議。雖國民黨回...

藍台中市長提名民議惹議 白議員爆「選總統格局」：憂好人才被埋沒

國民黨昨宣布，台中市長人選擬於3月底前最後一周完成民調。民眾黨台中市議員江和樹今說，藍營此舉，他真的非常擔像國民黨立法院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。