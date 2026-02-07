快訊

我沒看到！上網貼歧視影片惡搞「歐巴馬夫婦成猴子」 川普刪文切割不道歉

雪線下修！顯著降溫探個位數 「這些區域」1千公尺山區可能降雪

電影改編「林家血案」卻沒通知家屬！李千娜稱「沒這麼嚴重」被罵爆

卓冠廷批都更政見是拿現有的換名 黃國昌：急噴政治口水、看不到需求

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今受訪表示，民進黨議員跟發言人急著噴政治口水，看不到真正的需要。記者江婉儀／攝影
民眾黨主席黃國昌今受訪表示，民進黨議員跟發言人急著噴政治口水，看不到真正的需要。記者江婉儀／攝影

民眾黨主席黃國昌昨針對都更政見舉辦記者會，民進黨新北議員卓冠廷認為，政見內容是拿新北現有的政策換名加蔥，而且刻意避開爭議案件。黃國昌今受訪表示，民進黨議員跟發言人急著噴政治口水，看不到真正的需要。

2026九合一選舉

黃國昌表示，昨天板橋區議員提名人林子宇已經回答非常清楚，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況，看到的是民眾的痛苦。而民進黨的議員，甚至是發言人，只急著噴政治口水，看不到真正的需要，卓冠廷只要回答一件事情，對於新北現在都更的速度、處理，他滿意嗎？如果覺得很滿意，顯然他才是真正離新北市民的距離，非常非常的遙遠。

民眾黨新北議員陳世軒表示，昨天主席提出都更三新箭政見後，鋪天蓋地、很緊張瘋狂攻擊，大家可以去觀察，昨天民進黨議員的論調都是「這些都已經在做了」，請問現在是所有民進黨議員變成了侯市府的發言人嗎？在立場上其實是滿奇怪的，為了攻擊黃國昌，不惜去當侯友宜的發言人。

陳世軒表示，如同主席所說，難道認為現在新北的都更夠快了嗎？昨天自己提到海砂屋，民進黨議員也是一樣，認為海砂屋制度已經做很好，但去年6月在新莊，有海砂屋天花板剝落砸到2位小朋友，直到今天還在處理，這是每天發生在市民日常生活中。

陳世軒質疑，民進黨民代為了政治攻擊，無視這些現況，不惜去當侯市府的發言人，自己昨天是有點錯亂，到底他們的角色跟立場到底是什麼。

民眾黨主席黃國昌今天到新莊宏泰市場掃街發春聯跟紅包。記者江婉儀／攝影
民眾黨主席黃國昌今天到新莊宏泰市場掃街發春聯跟紅包。記者江婉儀／攝影

議員 民進黨 黃國昌 卓冠廷
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

子弟兵周曉芸初選民調落馬 黃國昌：有點驚訝、當事人已提複查

黃國昌提「都更三新箭」 新北議會民進黨團批無新意：舊案再貼標

批谷立言引關注 蕭旭岑坦言沒有不敬之意：盼美方了解在野黨感受

首場記者會提新北都更三新箭政策 黃國昌：盼解決都更案3大問題

相關新聞

官宣了！韓國瑜辦公室主任許原榮 投入北市松信議員選戰

立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，今天正式宣布投入北市第三選區松山、信義議員選舉，將爭取代表國民黨參選。許原榮表示，他自大...

國民黨台中「姐弟之爭」昨隔空交火 楊瓊瓔：我們互動很好啦

國民黨台中市長提名之戰昨迎來重大轉折，黨中央公布民調時間是3月最後一周，立委楊瓊瓔隨中央發布消息並稱「協調有共識」，立法...

卓冠廷批都更政見是拿現有的換名 黃國昌：急噴政治口水、看不到需求

民眾黨主席黃國昌昨針對都更政見舉辦記者會，民進黨新北議員卓冠廷認為，政見內容是拿新北現有的政策換名加蔥，而且刻意避開爭議...

子弟兵周曉芸初選民調落馬 黃國昌：有點驚訝、當事人已提複查

各方人馬已開始為2026選戰起跑，民眾黨三蘆地區民調初選於4、5日舉辦，傳出黃國昌子弟兵之一的周曉芸以些微差距落敗對手陳...

王美惠拚嘉市長釋善意未推議員人選 與黃家班形成微妙競合關係

年底嘉義市長、議員選戰升溫，民進黨提名立委王美惠角逐市長，政治布局出現微妙變化，昨天綠營市議員提名登記截止，王美惠陣營未...

台中3月底全民調 江啟臣斥違反協議

國民黨台中市長提名之爭愈演愈烈，國民黨立委楊瓊瓔昨傍晚表示，在黨中央協調下各方已達成共識，雙方同意由黨中央辦理內參全民調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。