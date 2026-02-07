卓冠廷批都更政見是拿現有的換名 黃國昌：急噴政治口水、看不到需求

民眾黨主席黃國昌昨針對都更政見舉辦記者會，民進黨新北議員卓冠廷認為，政見內容是拿新北現有的政策換名加蔥，而且刻意避開爭議案件。黃國昌今受訪表示，民進黨議員跟發言人急著噴政治口水，看不到真正的需要。

黃國昌表示，昨天板橋區議員提名人林子宇已經回答非常清楚，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況，看到的是民眾的痛苦。而民進黨的議員，甚至是發言人，只急著噴政治口水，看不到真正的需要，卓冠廷只要回答一件事情，對於新北現在都更的速度、處理，他滿意嗎？如果覺得很滿意，顯然他才是真正離新北市民的距離，非常非常的遙遠。

民眾黨新北議員陳世軒表示，昨天主席提出都更三新箭政見後，鋪天蓋地、很緊張瘋狂攻擊，大家可以去觀察，昨天民進黨議員的論調都是「這些都已經在做了」，請問現在是所有民進黨議員變成了侯市府的發言人嗎？在立場上其實是滿奇怪的，為了攻擊黃國昌，不惜去當侯友宜的發言人。

陳世軒表示，如同主席所說，難道認為現在新北的都更夠快了嗎？昨天自己提到海砂屋，民進黨議員也是一樣，認為海砂屋制度已經做很好，但去年6月在新莊，有海砂屋天花板剝落砸到2位小朋友，直到今天還在處理，這是每天發生在市民日常生活中。