子弟兵周曉芸初選民調落馬 黃國昌：有點驚訝、當事人已提複查

各方人馬已開始為2026選戰起跑，民眾黨三蘆地區民調初選於4、5日舉辦，傳出黃國昌子弟兵之一的周曉芸以些微差距落敗對手陳彥廷。民眾黨主席黃國昌今受訪表示，對於結果真的有點驚訝，當事人已提複查，有任何結果都會提到選決會，一切按照制度走。

新北市第四選區（蘆洲區、三重區）是4日至5日舉行民調，由周曉芸對上陳彥廷。但傳出2人差距非常相近，周曉芸也提出申訴，結果尚未出爐。

黃國昌今天到新莊宏泰市場與新北市議員陳世軒掃街發春聯、紅包，針對初選狀況，黃國昌表示，之前在選決會最後面試的時候，其實有遇過陳先生，民眾黨是一個有制度的政黨，一切都按照制度來走。當事人也提出複查申請，由選務同仁跟委外諮詢的專家做進一步處理，有任何結果都會提到選決會，一切按照制度走。

媒體追問複查時間要多久，若確定還是陳彥廷勝出，是否會徵召，黃國昌表示，一切按照制度走，複查的時間跟進度，不是任何一個人決定的，黨部在處理選務工作，會照制度，那有關於複查是有外部諮詢的專家學者來處理，就會尊重他們的處理。

對於初選結果，黃國昌表示，其實昨天很忙，不過知道結果以後，真的有點驚訝，不管怎麼樣，一切為了昭公信，都必須要按照制度來走。 這不是少數一兩個人可以決定的事情。

陳世軒表示，每個人都有參選的權利，民眾黨都開大門走大路，只要對公共事務有熱忱，都可以來報名初選，陳彥廷就是依循這樣的管道來報名，所以一定尊重民調，但如同剛剛主席所說，所有當事人提出複查，在這個階段必須要尊重制度，最後會送到中央選決會做最後的決定。

被問及地方是否不認識陳彥廷，陳世軒說，每個人參選，一定會努力盡可能讓更多人認識自己，讓選區知道他們想要為選區做的努力是什麼，他覺得每一個人努力的方向可能不一樣，有些人著重在空戰，有些人著重在陸戰，所以很難去做這樣的評斷。