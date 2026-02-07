國民黨台中「姐弟之爭」昨隔空交火 楊瓊瓔：我們互動很好啦

國民黨台中市長提名之戰昨迎來重大轉折，黨中央公布民調時間是3月最後一周，立委楊瓊瓔隨中央發布消息並稱「協調有共識」，立法院副院長江啟臣嚴正否認並要求中央澄清，火藥味濃厚。楊瓊瓔今天上午受訪表示，她和江互動很好，目標也一致。

楊瓊瓔昨下午5時半許發新聞稿表示，黨中央6日協調市長提名機制，各方已達成共識，將採內參全民調，民調時間是3月25日到31日，由江、楊與黨中央各自推薦1間民調機構，共3間民調機構。

江啟臣昨稍晚在臉書上發出嚴正聲明，表示1月16日之後就沒有參與過任何協調會議，沒有所謂「同意3月底舉行民調」，更無所謂共識；黨中央公布民調時間與先前所簽協議中的「不公布民調時間」不符，要求黨中央澄清。

國民黨組發會昨回應，昨天是針對未來民調時程向外界說明，所謂「3月最後一周」是指在該周挑3天做民調，並未直接公布民調日期，沒有違反協議。

楊瓊瓔今天上午到大坑9號步道口懇託鄉親，被問及昨晚風波，她表示自己從一而終都尊重黨中央的提名機制，既然黨中央昨天發布訊息，她們也是希望讓基層放心，才跟著發出新聞稿，台中一定要團結向前行。