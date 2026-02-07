快訊

國際名模驚傳陳屍家中！才剛搬家、戀情甜蜜...21歲新星死因初判「自然死亡」

幽靈文獻／用AI造假文獻 學術界正用惰性賭上公信力？

不再先到先得！川普簽令重排美國軍售順位 「軍費高、戰略重」優先

國民黨台中「姐弟之爭」昨隔空交火 楊瓊瓔：我們互動很好啦

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨台中「姐弟之爭」愈演愈烈，立委楊瓊瓔（右）、立法院副院長江啟臣昨隔空交火，她今天上午到大坑9號步道懇託鄉親。記者陳敬丰／攝影
國民黨台中「姐弟之爭」愈演愈烈，立委楊瓊瓔（右）、立法院副院長江啟臣昨隔空交火，她今天上午到大坑9號步道懇託鄉親。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市長提名之戰昨迎來重大轉折，黨中央公布民調時間是3月最後一周，立委楊瓊瓔隨中央發布消息並稱「協調有共識」，立法院副院長江啟臣嚴正否認並要求中央澄清，火藥味濃厚。楊瓊瓔今天上午受訪表示，她和江互動很好，目標也一致。

2026九合一選舉

楊瓊瓔昨下午5時半許發新聞稿表示，黨中央6日協調市長提名機制，各方已達成共識，將採內參全民調，民調時間是3月25日到31日，由江、楊與黨中央各自推薦1間民調機構，共3間民調機構。

江啟臣昨稍晚在臉書上發出嚴正聲明，表示1月16日之後就沒有參與過任何協調會議，沒有所謂「同意3月底舉行民調」，更無所謂共識；黨中央公布民調時間與先前所簽協議中的「不公布民調時間」不符，要求黨中央澄清。

國民黨組發會昨回應，昨天是針對未來民調時程向外界說明，所謂「3月最後一周」是指在該周挑3天做民調，並未直接公布民調日期，沒有違反協議。

楊瓊瓔今天上午到大坑9號步道口懇託鄉親，被問及昨晚風波，她表示自己從一而終都尊重黨中央的提名機制，既然黨中央昨天發布訊息，她們也是希望讓基層放心，才跟著發出新聞稿，台中一定要團結向前行。

媒體詢問，江啟臣發出「嚴正聲明」，外界認為形同撕破臉，雙方後續是否有溝通？楊瓊瓔回應，不會撕破臉，她和江在跑場的時候也經常碰到，大家的互動很好，而且2人的目的只有1個，就是要讓台中團結向前行。

國民黨立委楊瓊瓔表示，她平常和立法院副院長江啟臣都會遇到，2人互動很好，沒有所謂「撕破臉」。記者陳敬丰／攝影
國民黨立委楊瓊瓔表示，她平常和立法院副院長江啟臣都會遇到，2人互動很好，沒有所謂「撕破臉」。記者陳敬丰／攝影

全民調 楊瓊瓔 江啟臣
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

姐弟之爭喬不攏？江啟臣疑台中市長初選「違反協議」 藍營組發會發聲

藍營台中內戰激烈！楊瓊瓔才喊協調有共識 江啟臣否認「要求黨中央澄清」

有共識？藍營台中「姐弟之爭」新進展 楊瓊瓔：3月底內參全民調決定

台中市放寬大甲用地限制 首座公立寵物生命紀念園區今動土

相關新聞

官宣了！韓國瑜辦公室主任許原榮 投入北市松信議員選戰

立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，今天正式宣布投入北市第三選區松山、信義議員選舉，將爭取代表國民黨參選。許原榮表示，他自大...

國民黨台中「姐弟之爭」昨隔空交火 楊瓊瓔：我們互動很好啦

國民黨台中市長提名之戰昨迎來重大轉折，黨中央公布民調時間是3月最後一周，立委楊瓊瓔隨中央發布消息並稱「協調有共識」，立法...

王美惠拚嘉市長釋善意未推議員人選 與黃家班形成微妙競合關係

年底嘉義市長、議員選戰升溫，民進黨提名立委王美惠角逐市長，政治布局出現微妙變化，昨天綠營市議員提名登記截止，王美惠陣營未...

台中3月底全民調 江啟臣斥違反協議

國民黨台中市長提名之爭愈演愈烈，國民黨立委楊瓊瓔昨傍晚表示，在黨中央協調下各方已達成共識，雙方同意由黨中央辦理內參全民調...

市長人選沒定案 新北藍營、北市綠營基層憂心

新北市長藍營人選遲遲未定，綠白步步進逼，民進黨參選人蘇巧慧日前才宣布六大福利政見，昨天好整以暇到北市當母雞；民眾黨參選人...

北市議員初選 綠營三大派系恐掀內戰

民進黨北市議員初選將掀三大派系內戰，英系九人昨在立委王世堅、莊瑞雄陪同下登記初選，喊出團結打贏勝仗；新潮流二人也有前立委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。