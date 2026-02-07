快訊

王美惠拚嘉市長釋善意未推議員人選 與黃家班形成微妙競合關係

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
昨天綠營嘉市議員提名登記截止，市長提名人立委王美惠（右）陣營未推出議員人選爭取提名；黃家班姊弟檔黃露慧（左）年底挑戰6連霸，弟弟黃大祐尋求3連任，形成微妙競合關係。記者魯永明／攝影
昨天綠營嘉市議員提名登記截止，市長提名人立委王美惠（右）陣營未推出議員人選爭取提名；黃家班姊弟檔黃露慧（左）年底挑戰6連霸，弟弟黃大祐尋求3連任，形成微妙競合關係。記者魯永明／攝影

年底嘉義市長、議員選戰升溫，民進黨提名立委王美惠角逐市長，政治布局出現微妙變化，昨天綠營市議員提名登記截止，王美惠陣營未推出議員人選爭取提名，外界解讀此舉為了與深耕基層「黃家班」維持競合關係，雙方互留空間，避免內訌撕破臉，有利年底整體選情，共同拚勝選。

2026九合一選舉

民進黨議員提名，東、西區合計規畫提名7席，採現任優先2區各增加1席原則。登記期間有8名現任議員與3名參選議員落選者及新人角逐。然而，原本外界盛傳王美惠陣營，會推出王美惠特助林聖哲爭取提名參選，但最終未見王陣營人員登記，被視為避免與地方既有勢力競爭衝突。

綠營在地政治，由已故十連霸議員黃正男奠定基礎的黃家班，長年深耕基層服務，政治影響力深厚。由女兒黃露慧與兒子黃大祐接棒，成為地方綠營重要勢力。黃露慧年底挑戰6連霸，黃大祐尋求3連任，姐弟檔不僅在議會具備實力，也分別接任黨部主委，掌握組織。

「英系」王美惠與「綠色友誼連線」黃家班在黨內立委初選、黨部主委選舉激烈競爭，雙方出現裂痕，此次市長議員提名布局，雙方態度謹慎，黃家班未對王美惠市長提名表達反對，王美惠陣營未推出議員參選人，形成既競爭又為黨拚勝選的合作互動模式。

地方人士分析，王美惠以市長選戰為主軸，選擇集中火力經營整體選情，同時透過不與現任議員產生衝突，降低黨內摩擦，有助整合基層組織力量。而黃家班維持議員選舉優勢，顧及市長選戰整體，雙方互相牽制又彼此依賴，形成策略性競合關係。

據了解，在地「正國會」中常委陳茂松扮演協調角色，希望避免派系分裂重演。隨著年底選戰逼近，民進黨維持團結態勢，有助提升整體選情戰力。目前議員登記後西區仍需協調，王美惠與黃家班互動，被視為觀察綠營整合重要指標。地方政壇認為，雙方若能維持競合平衡，有助穩固議會席次，也將成為王美惠挑戰市長寶座助力。

王美惠
