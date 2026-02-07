台中3月底全民調 江啟臣斥違反協議

國民黨台中市長提名之爭愈演愈烈，國民黨立委楊瓊瓔昨傍晚表示，在黨中央協調下各方已達成共識，雙方同意由黨中央辦理內參全民調決定人選，民調日期為三月廿五日至卅一日。不過，立法院副院長江啟臣隨後在臉書發表嚴正聲明，駁斥昨天並未協調，質疑公布民調日期違反協議內容，要求黨中央說明白。

國民黨組發會指出，組發會是針對未來民意調查作業的時程，對外界做說明，協議事項中所提的三月底，亦即三月的最後一周，並沒有公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。如果有意參選同志還有疑慮，組發會也願意隨時說明。

藍營台中「姐弟之爭」愈演愈烈，國民黨中央黨部一月十六日協調二人無共識後，楊瓊瓔昨傍晚表示，國民黨昨協調提名機制，各方已達成共識，她先前與江啟臣就同步表態，簽署黨中央的提名協議，經協調確認，由黨中央辦理內參全民調。

據了解，這份協議包含四點，第一不公布民調數據，只公布誰勝選；第二民調三月底舉辦，由有意參選的雙方各指定一家、二人共同推薦一家，共三家機構民調；第三不對外公布民調時間與機構；第四依據現行提名機制，以政黨對比百分之八十五、黨內互比百分之十五總和計算。

楊瓊瓔表示，黨中央要統一辦理民調，她第一時間表態支持，透過制度將競爭放進軌道，對所有參與者公平，也符合公開公正原則；現在民調時間、方式已確定，可安撫基層情緒，無論結果如何，勝出一方就代表國民黨，輸贏留在黨內，團結讓台中更好。

江啟臣昨上午與美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言到台中參訪，當時江受訪說，沒收到任何通知昨要開協調會。楊發布訊息後，江啟臣隨後在臉書發表嚴正聲明，他收到中央提名協議事項後，已簽署同意並回傳，黨中央昨發布給媒體的文字訊息「擬於三月廿五日至卅一日完成民調作業」，已明顯違反協議內容「不對外公布民調時間」。

江啟臣指出，楊委員發布新聞稿指「今天（二月六日）協調確認由黨中央辦理內參全民調」，但他上月十六日在黨中央參加協調會後，自己從未參與任何協調會議，黨中央也沒有向他確認，當然沒有所謂「同意在三月底舉行民調」，更無所謂共識。