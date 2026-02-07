快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

聽新聞
0:00 / 0:00

北市議員初選 綠營三大派系恐掀內戰

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱／台北報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨跨足北市，為同黨北市議員林亮君（右）站台。記者林佳彣／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨跨足北市，為同黨北市議員林亮君（右）站台。記者林佳彣／攝影

民進黨北市議員初選將掀三大派系內戰，英系九人昨在立委王世堅、莊瑞雄陪同下登記初選，喊出團結打贏勝仗；新潮流二人也有前立委段宜康陪同強調「母雞帶小雞」；湧言會五人則是「學姐帶學弟妹」，在歌手楊烈陪同下領表，力拚「全壘打」。

2026九合一選舉

綠營人士觀察，三大派系內戰無可避免，但民進黨傳統都是初選後就團結，相信不會刀刀見骨。

北市是英系大本營之一，昨天到台北市黨部登記初選的陣仗最大，包含中正萬華劉耀仁、松信洪健益和張文潔和港湖何孟樺與新人都到場。

王世堅說，大家都有共同理念就是「求名不求利」，也是他和莊瑞雄長期在政治上所追求的。

莊瑞雄表示，母雞還沒出現，但小雞活蹦亂跳，代表這次非常團結，要在北市打贏這場基層民代的勝仗。

新系要角、前立委段宜康與交棒港湖現任議員李建昌昨陪中正萬華參選人馬郁雯、內湖南港參選人陳又新登記。

段宜康說，他和李建昌都是在一九九四年一起參選、當選，陪同新人的心情就像是母雞、媽媽的心情，充滿期待和緊張；至於李建昌則是八屆議員資歷，希望傳承給兩位新人。

湧言會議員林延鳳、顏若芳等人昨天登記，在支持者組成的啦啦隊應援下，林和顏帶領三名新人搭上皮卡車，象徵學姐帶學弟妹「開季」。

中山大同選區議員陳怡君因案遭停權，恐脫黨參選，同選區的顏若芳坦言，中山大同以往只要提五席，對民進黨參選人有很大影響，一定會有一個人落選。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

英系9人戰首都議員！莊瑞雄和王世堅陪同登記：小雞活蹦亂跳

婉拒母雞！王世堅笑稱「我是雄性」：陪大家登記可寫入族譜

決戰光明頂！綠三大派系初選登記 王世堅屢屢現身成「最強母雞」

李貞秀國籍爭議王世堅也發聲 Cheap點出關鍵：賣國根本不需要中國籍

相關新聞

姐弟之爭喬不攏？江啟臣疑台中市長初選「違反協議」 藍營組發會發聲

國民黨台中市長選舉提名爆發爭議，國民黨立委楊瓊瓔今下午稱黨中央協調取得各方共識，確認以內參全民調決定提名人選，民調時間為...

藍營台中內戰激烈！楊瓊瓔才喊協調有共識 江啟臣否認「要求黨中央澄清」

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」愈演愈烈，立委楊瓊瓔今下午稱黨中央今協調取得各方共識，確認以內參全民調決定提名人選，民調時...

有共識？藍營台中「姐弟之爭」新進展 楊瓊瓔：3月底內參全民調決定

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的國民黨台中市長提名內戰有新進展，楊瓊瓔今天表示，在黨中央協調下，雙方已同意由黨中央辦理內...

現任市長坐台下…何博文當面喊「綠色執政榮光再現」 張善政回應

桃園市議會民進黨團今舉辦新卸任總召交接，由黨副秘書長何博文監交，國民黨桃園市長張善政、議長邱奕勝等人也受邀出席，但何致詞...

新北藍營、北市綠營基層憂心 市長人選沒定案

新北市長藍營人選遲遲未定，綠白步步進逼，民進黨參選人蘇巧慧日前才宣布六大福利政見，昨天好整以暇到北市當母雞；民眾黨參選人...

北市議員初選 綠營三大派系恐掀內戰

民進黨北市議員初選將掀三大派系內戰，英系九人昨在立委王世堅、莊瑞雄陪同下登記初選，喊出團結打贏勝仗；新潮流二人也有前立委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。