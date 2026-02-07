北市議員初選 綠營三大派系恐掀內戰

民進黨北市議員初選將掀三大派系內戰，英系九人昨在立委王世堅、莊瑞雄陪同下登記初選，喊出團結打贏勝仗；新潮流二人也有前立委段宜康陪同強調「母雞帶小雞」；湧言會五人則是「學姐帶學弟妹」，在歌手楊烈陪同下領表，力拚「全壘打」。

綠營人士觀察，三大派系內戰無可避免，但民進黨傳統都是初選後就團結，相信不會刀刀見骨。

北市是英系大本營之一，昨天到台北市黨部登記初選的陣仗最大，包含中正萬華劉耀仁、松信洪健益和張文潔和港湖何孟樺與新人都到場。

王世堅說，大家都有共同理念就是「求名不求利」，也是他和莊瑞雄長期在政治上所追求的。

莊瑞雄表示，母雞還沒出現，但小雞活蹦亂跳，代表這次非常團結，要在北市打贏這場基層民代的勝仗。

新系要角、前立委段宜康與交棒港湖現任議員李建昌昨陪中正萬華參選人馬郁雯、內湖南港參選人陳又新登記。

段宜康說，他和李建昌都是在一九九四年一起參選、當選，陪同新人的心情就像是母雞、媽媽的心情，充滿期待和緊張；至於李建昌則是八屆議員資歷，希望傳承給兩位新人。

湧言會議員林延鳳、顏若芳等人昨天登記，在支持者組成的啦啦隊應援下，林和顏帶領三名新人搭上皮卡車，象徵學姐帶學弟妹「開季」。

中山大同選區議員陳怡君因案遭停權，恐脫黨參選，同選區的顏若芳坦言，中山大同以往只要提五席，對民進黨參選人有很大影響，一定會有一個人落選。