新北藍營、北市綠營基層憂心 市長人選沒定案

聯合報／ 記者江婉儀邱書昱林媛玲／連線報導

新北市長藍營人選遲遲未定，綠白步步進逼，民進黨參選人蘇巧慧日前才宣布六大福利政見，昨天好整以暇到北市當母雞；民眾黨參選人黃國昌昨起手式大談都更政見，今天還要在新莊發春聯。藍營支持者憂心國民黨無動靜，更別談整合藍白。新北市長侯友宜說，一切會按照時間跟節奏，一步步往前走。

黃國昌昨開「新北都更新幹線，快速效率三新箭」記者會，他說，「都更新幹線」送案就列管，都更審議與建照審查同步進行，案件百分之百同意，一百天內完成審議核發建照；「都更新幹線」由市府主動進場協助卡關案件整合；「都更特攻隊」讓複雜法規變成簡單數據，提供一鍵試算服務，加速整合。

蘇巧慧先前也發布公立國中小學童免費營養午餐、零到六歲免門診和住院部分負擔、零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒三萬元照顧津貼、六十五歲以上假牙補助最高五萬元，以及敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零，共六項福利政見。

相較綠白動作頻頻，國民黨「李劉會」至今遲無動靜，從一月底協調拉到農曆年前。新北副市長劉和然陣營昨表示，至今尚未接獲市黨部通知何時與另一可能參選人李四川會面協商，只能尊重市黨部作法。媒體昨也追問北市副市長李四川，是否完成與輝達議價就會請辭，準備參選新北市長？李僅回應，大概完成輝達部分後，事後的狀況會再跟大家報告。

北市綠營也找不到母雞

台北市長藍營已確定由蔣萬安爭取連任，民眾黨也未提名或徵召，藍綠對決態勢明顯。但綠營卻連母雞都找不到，黨主席賴清德屬意行政院副院長鄭麗君，她卻沒有太大意願；坊間小雞則盼立委王世堅加持。

王世堅昨陪議員登記，被稱為「最強母雞」。王世堅笑說，民進黨人才濟濟，他推薦過的莊瑞雄、徐國勇、鄭麗君、卓榮泰等都比他優秀，應由這些人選市長；他也說，不敢說自己是母雞，「我是雄性」，陪大家登記參選就很滿意，可以寫進族譜。

新北藍營、北市綠營基層憂心 市長人選沒定案

