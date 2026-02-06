快訊

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

何博文喊「市長當選、議會過半」 藍議員諷：阿Q精神勝利法

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨副秘書長何博文（右）當著國民黨桃園市長張善政（左2）的面喊「綠色執政在桃園重現」，引發藍營不滿。記者陳俊智／攝影
民進黨副秘書長何博文（右）當著國民黨桃園市長張善政（左2）的面喊「綠色執政在桃園重現」，引發藍營不滿。記者陳俊智／攝影

桃園市議會民進黨團今舉行新卸任總召交接，黨副秘書長何博文擔任監交人，致詞時不忘拜託受邀出席的國民黨市長張善政勸立院藍營趕快審預算，也提到綠營桃園市長人選短期就會出爐，甚至喊出「市長當選、議會過半」，藍營議員詹江村諷「提名席次都沒過半，議會如何過半」。

2026九合一選舉

詹江村表示，桃園在民進黨前市長鄭文燦執政時期，為了意識形態，把鐵路高架化改成地下化，現在進度只有三成，經費更是遙遙無期。也因為這樣，機場捷運無法順利共構，綠線捷運跟著延宕10年，棕線捷運更是遙遙無期。

詹江村說，何博文喊「市長當選、議會過半」，但民進黨到現在市長找不到人選，提名席次也沒過議會半數，這種阿Q的精神勝利法，他第一次看見。

詹江村也說，民進黨如果想重新獲得桃園民眾支持，先跟桃園人道歉吧。因為意識型態，延宕桃園交通建設三代人，桃園人不會那麼容易原諒的，建議民進黨候選人跪一排在桃園火車站前面，向桃園人道歉。

桃園 民進黨 詹江村 何博文 國民黨 鄭文燦 張善政
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

現任市長坐台下…何博文當面喊「綠色執政榮光再現」 張善政回應

桃園首創好孕專車兒童安全座椅計程車 上路獲好評

不甩12萬酒駕罰鍰、牌照稅！桃園男房屋險遭查封 妹妹出手繳清

民進黨桃園議員初選 王義川率正國會子弟兵登記

相關新聞

姐弟之爭喬不攏？江啟臣疑台中市長初選「違反協議」 藍營組發會發聲

國民黨台中市長選舉提名爆發爭議，國民黨立委楊瓊瓔今下午稱黨中央協調取得各方共識，確認以內參全民調決定提名人選，民調時間為...

藍營台中內戰激烈！楊瓊瓔才喊協調有共識 江啟臣否認「要求黨中央澄清」

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」愈演愈烈，立委楊瓊瓔今下午稱黨中央今協調取得各方共識，確認以內參全民調決定提名人選，民調時...

有共識？藍營台中「姐弟之爭」新進展 楊瓊瓔：3月底內參全民調決定

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的國民黨台中市長提名內戰有新進展，楊瓊瓔今天表示，在黨中央協調下，雙方已同意由黨中央辦理內...

現任市長坐台下…何博文當面喊「綠色執政榮光再現」 張善政回應

桃園市議會民進黨團今舉辦新卸任總召交接，由黨副秘書長何博文監交，國民黨桃園市長張善政、議長邱奕勝等人也受邀出席，但何致詞...

黃國昌提「都更三新箭」 新北議會民進黨團批無新意：舊案再貼標

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天拋出都更政見，新北議會民進黨團表示，建照平行預審、容積試算系統等，新北已運作多年，政見內容...

何博文喊「市長當選、議會過半」 藍議員諷：阿Q精神勝利法

桃園市議會民進黨團今舉行新卸任總召交接，黨副秘書長何博文擔任監交人，致詞時不忘拜託受邀出席的國民黨市長張善政勸立院藍營趕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。