何博文喊「市長當選、議會過半」 藍議員諷：阿Q精神勝利法

桃園市議會民進黨團今舉行新卸任總召交接，黨副秘書長何博文擔任監交人，致詞時不忘拜託受邀出席的國民黨市長張善政勸立院藍營趕快審預算，也提到綠營桃園市長人選短期就會出爐，甚至喊出「市長當選、議會過半」，藍營議員詹江村諷「提名席次都沒過半，議會如何過半」。

詹江村表示，桃園在民進黨前市長鄭文燦執政時期，為了意識形態，把鐵路高架化改成地下化，現在進度只有三成，經費更是遙遙無期。也因為這樣，機場捷運無法順利共構，綠線捷運跟著延宕10年，棕線捷運更是遙遙無期。

詹江村說，何博文喊「市長當選、議會過半」，但民進黨到現在市長找不到人選，提名席次也沒過議會半數，這種阿Q的精神勝利法，他第一次看見。

詹江村也說，民進黨如果想重新獲得桃園民眾支持，先跟桃園人道歉吧。因為意識型態，延宕桃園交通建設三代人，桃園人不會那麼容易原諒的，建議民進黨候選人跪一排在桃園火車站前面，向桃園人道歉。