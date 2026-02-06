黃國昌提「都更三新箭」 新北議會民進黨團批無新意：舊案再貼標

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天拋出都更政見，新北議會民進黨團表示，建照平行預審、容積試算系統等，新北已運作多年，政見內容如舊案再貼標毫無新意，對市民實質幫助有限。

黃國昌推出競選政見「都更三新箭」，包括針對100%同意的無爭議案件，100天內完成審議、核發建築執照；市府主動進場協助整合，以及容積透明平台解決資訊不明。

新北市議會民進黨團發布新聞稿回應，總召陳永福指出，黃國昌政見內容很多都是新北市早就在做的事，包括建照平行預審、跨局處審查、容積試算系統、新北住都中心整合，都已運作多年，根本「舊案再貼標，毫無新意」。

黨團副總召李倩萍則說，「無爭議案件100天發照」像灌水政策，100%同意的案子，依現行制度約6個月就能核准，黃國昌的政見只是錦上添花。都更最花時間的地方在於住戶意見不同、權利分配談不攏，結果民眾關心的沒對策，只在簡單的案子上加速，對整體都更幫助有限。

黨團幹事長周雅玲表示，只要制度合理、配套到位，誰會抗拒搬進安全的新房，真正卡住都更的，是高漲的營建成本與弱勢住戶無力負擔，但黃國昌也未提出任何補助、保障與安置機制，對新北市民無任何實質幫助。