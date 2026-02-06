高雄六連霸綠營議員陳明澤交棒女兒陳琳潔 今天登記參加黨內初選

民進黨直轄市議員提名初選登記進入第3天，有意參選高雄市第二選區市議員的陳琳潔是議員陳明澤的女兒，今天登記，陳明澤去年即公開宣布不再競選連任，推薦女兒接棒參選，第二選區擬提名兩人，現任議員黃明太尚未登記。

今天是農民曆上的吉日，多達19人前往民進黨高市黨部完成登記。第二選區（茄萣、路竹、湖內、阿蓮、田寮）應選3席，現有國民黨1席、民進黨2席，民進黨計畫提名2席，議員陳明澤宣布交棒、黃明太爭取連任。

今天上午民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆會同議長康裕成及南方問政聯盟成員共18人前往黨部登記，陳琳潔未現身，記者會結束才由母親郭淑容陪同完成登記。