姐弟之爭喬不攏？江啟臣疑台中市長初選「違反協議」 藍營組發會發聲

國民黨台中市長選舉提名爆發爭議，國民黨立委楊瓊瓔今下午稱黨中央協調取得各方共識，確認以內參全民調決定提名人選，民調時間為3月底，但立法院副院長江啟臣發聲明強違反協議，要求黨中央說明。國民黨組發會今晚表示，沒有公布民調機構、日期等，合乎協議事項，有意參選同志還有疑慮，組發會也願意隨時說明。

楊瓊瓔表示，黨中央今協調取得各方共識，確認以內參全民調決定提名人選，民調時間為3月底。江啟臣質疑，基於尊重黨中央，第一時間收到中央提名小組的台中市長提名協議事項後，就簽署同意並回傳黨中央，然而今天黨中央發布給媒體的文字訊息「擬於3月25日至3月31日完成民意調查作業」，已明顯違反協議內容第二項第二款「同意不對外公布民調時間」。

江啟臣指出，楊瓊瓔今天發布的新聞稿稱「今天協調確認由黨中央辦理內參全民調」，但他要澄清，1月16日在黨中央參加協調會後，自己從未參與任何協調會議，黨中央也沒有向他本人確認，當然沒有所謂「同意在3月底舉行民調」，更無所謂共識，否則即與協議有違。

江啟臣強調，對外公布民調時間，無疑會讓民調受到外力介入，導致結果失真；黨中央發布的訊息違反協議事項，請黨中央立刻對外說明澄清，以正視聽。

對於江啟臣質疑，國民黨組發會晚間表示，2位有意參選同志所簽署的協議事項隻字未改，完全相同。

組發會指出，組發會是針對未來民意調查作業的時程，對外界做一說明，協議事項中所提的3月底，亦即3月的最後一周，並沒有公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

組發會表示，未來等2位有意參選同志挑定3家民調機構，並和上述機構協調3天執行作業的檔期，依照協議事項規定執行日期並不會對外公布。如果有意參選同志還有疑慮，組發會也願意隨時說明。