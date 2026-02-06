藍竹縣長2人領表爭提名 徐欣瑩再出招…發函黨中央質疑初選瑕疵風險

國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，今是領表最後一天，陳見賢、徐欣瑩先後在今早11時、下午3時20分委由競選辦公室發言人田芮熙、國會辦公室秘書陳彥君代為領表和辦理相關作業。

國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟指出，黨內初選領表只限昨天和今天的早上10點到下午4點，昨天首日無人領表，今天陳見賢、徐欣瑩先後到黨部辦理。

徐欣瑩表示，領表是因為背負著新竹縣民廣大的支持與期待，同時也是對體制的尊重；堅持全民調，是對新竹縣民的尊重。今日也同步發函給黨中央，表達初選已存在的瑕疵與舞弊風險，建請黨中央妥適處置，以昭公信。徐欣瑩為新竹縣承擔和努力的堅持不變，將持續努力讓大家看到專業智慧治理與陽光政治的未來竹縣願景。

陳見賢今日宣布投入初選，強調將延續多年縣政治理經驗，並以具體政策成果為基礎，帶領新竹縣穩健前行。他指出，過去在縣政團隊中，持續推動交通建設、產業發展、文化教育及智慧治理，累積行政執行與跨局處整合經驗，此次參選將以「政策落地、治理延續」為核心，提出下一階段縣政藍圖。

在民生照顧方面，陳見賢表示，未來將強化智慧科技導入長期照顧體系，推動智慧穿戴輔具，並爭取導入智慧監測與教控系統，協助家庭照顧者與專業服務單位即時掌握長者與身心狀況，減輕照顧負擔、提升服務品質。

交通建設方面，陳見賢指出，將持續優化公共運輸，特別是環狀與幹線公車路網的串聯與提升，透過路線整併、班距優化與轉乘效率強化，改善通勤便利性，並結合產業園區與生活圈發展，提升整體交通服務能量。

在產業與城市治理層面，陳見賢表示，將延續智慧產業布局，強化AI應用於城市管理與公共服務，提升行政效率與決策精準度；教育與文化政策上，則著重資源均衡與在地文化扎根，打造兼顧科技發展與生活品質的城市環境。他強調，縣政推動沒有捷徑，將持續透過政策溝通與公共討論回應民意。