民進黨屏東縣地方選舉登記完成 內埔鄉長2人登記、將辦初選

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉民代表鍾育杰（前排左四）登記參選內埔鄉長。圖／鍾育杰團隊提供
屏東縣內埔鄉民代表鍾育杰（前排左四）登記參選內埔鄉長。圖／鍾育杰團隊提供

民進黨屏東縣黨部於2月2日至6日辦理鄉鎮市長、議員、鄉鎮市民代表、村里長選舉登記，共計15名鄉鎮長、20名議員、34名代表、1名村里長完成登記，後續將送消極資格與執委會作資格審定。其中內埔鄉長有李明宗及鍾育杰2人登記，將辦理黨內初選。

2026九合一選舉

縣黨部表示，縣議員登記部分因無選區超額登記，不用辦理初選。第一選區登記6人、第二選區1人、第三選區4人、第四選區5人、第五選區2人、第六選區2人。

鄉鎮長登記部分，九如鄉藍聰信、里港鄉陳明達、高樹鄉梁正翰、長治鄉邱佳娟、麟洛鄉盧重彰、竹田鄉鍾定豪、萬巒鄉曾淼祥、潮州鎮洪明江、南州鄉葉俊緯、崁頂鄉郭建清、林邊鄉鄭慶堂、枋山鄉羅金良、恆春鎮陳文弘，均只有1人登記

唯內埔鄉長有2人登記，將依據「民進黨屏東縣第4、5類公職提名條例」，將辦理黨內初選，採民意調查占70%、黨員投票占30%，黨員投票4月18日辦理，4月20日計算兩者合算積分較高者依序產生提名，送交中央核覆後，6月10日公告候選人提名名單。

屏東縣府客家事務處前處長李明宗（左三）登記參選內埔鄉長。圖／報系資料照
屏東縣府客家事務處前處長李明宗（左三）登記參選內埔鄉長。圖／報系資料照

屏東縣 議員 民進黨
