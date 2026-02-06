快訊

藍營台中內戰激烈！楊瓊瓔才喊協調有共識 江啟臣否認「要求黨中央澄清」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
立法院副院長江啟臣（左）嚴正否認今天黨中央有協調台中市長提名機制，強調沒有所謂「3月底舉行民調」，更無所謂共識。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣（左）嚴正否認今天黨中央有協調台中市長提名機制，強調沒有所謂「3月底舉行民調」，更無所謂共識。記者黃仲裕／攝影

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」愈演愈烈，立委楊瓊瓔今下午稱黨中央今協調取得各方共識，確認以內參全民調決定提名人選，民調時間為3月底。立法院副院長江啟臣隨後在臉書發文，否認今天有協調，強調「無所謂民調將在3月底進行」一事，更沒有共識。

2026九合一選舉

江啟臣臉書發文指出，基於尊重黨中央，第一時間收到中央提名小組的台中市長提名協議事項後，就簽署同意並回傳黨中央，然而今天黨中央發布給媒體的文字訊息「擬於3月25日至3月31日完成民意調查作業」，已明顯違反協議內容第二項第二款「同意不對外公布民調時間」。

江啟臣指出，楊委員今天發布的新聞稿稱「今天協調確認由黨中央辦理內參全民調」，但他要澄清，1月16日在黨中央參加協調會後，自己從未參與任何協調會議，黨中央也沒有向他本人確認，當然沒有所謂「同意在3月底舉行民調」，更無所謂共識，否則即與協議有違。

江啟臣強調，對外公布民調時間，無疑會讓民調受到外力介入，導致結果失真；黨中央發布的訊息違反協議事項，請黨中央立刻對外說明澄清，以正視聽。

江啟臣表示，對外公布民調時間已經違反協議，請黨中央立刻對外說明澄清。圖／取自江啟臣臉書
江啟臣表示，對外公布民調時間已經違反協議，請黨中央立刻對外說明澄清。圖／取自江啟臣臉書

全民調 江啟臣 楊瓊瓔 國民黨 台中
有共識？藍營台中「姐弟之爭」新進展 楊瓊瓔：3月底內參全民調決定

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的國民黨台中市長提名內戰有新進展，楊瓊瓔今天表示，在黨中央協調下，雙方已同意由黨中央辦理內...

現任市長坐台下…何博文當面喊「綠色執政榮光再現」 張善政回應

桃園市議會民進黨團今舉辦新卸任總召交接，由黨副秘書長何博文監交，國民黨桃園市長張善政、議長邱奕勝等人也受邀出席，但何致詞...

藍竹縣長2人領表爭提名 徐欣瑩再出招…發函黨中央質疑初選瑕疵風險

國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，今是領表最後一天，陳見賢、徐欣瑩先後在今早11時、下午3時2...

民進黨屏東縣地方選舉登記完成 內埔鄉長2人登記、將辦初選

民進黨屏東縣黨部於2月2日至6日辦理鄉鎮市長、議員、鄉鎮市民代表、村里長選舉登記，共計15名鄉鎮長、20名議員、34名代...

民進黨雲林20鄉鎮市長黨內提名登記今天截止 共9人登記

民進黨雲林縣黨部2月4至6日舉辦的鄉鎮市長提名登記作業，今天截止，共有9鄉鎮登記。縣黨部表示，後續將由選對會開會討論，再...

