藍營台中內戰激烈！楊瓊瓔才喊協調有共識 江啟臣否認「要求黨中央澄清」

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」愈演愈烈，立委楊瓊瓔今下午稱黨中央今協調取得各方共識，確認以內參全民調決定提名人選，民調時間為3月底。立法院副院長江啟臣隨後在臉書發文，否認今天有協調，強調「無所謂民調將在3月底進行」一事，更沒有共識。

江啟臣臉書發文指出，基於尊重黨中央，第一時間收到中央提名小組的台中市長提名協議事項後，就簽署同意並回傳黨中央，然而今天黨中央發布給媒體的文字訊息「擬於3月25日至3月31日完成民意調查作業」，已明顯違反協議內容第二項第二款「同意不對外公布民調時間」。

江啟臣指出，楊委員今天發布的新聞稿稱「今天協調確認由黨中央辦理內參全民調」，但他要澄清，1月16日在黨中央參加協調會後，自己從未參與任何協調會議，黨中央也沒有向他本人確認，當然沒有所謂「同意在3月底舉行民調」，更無所謂共識，否則即與協議有違。