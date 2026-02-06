民進黨雲林20鄉鎮市長黨內提名登記今天截止 共9人登記

民進黨雲林縣黨部2月4至6日舉辦的鄉鎮市長提名登記作業，今天截止，共有9鄉鎮登記。縣黨部表示，後續將由選對會開會討論，再交由執委會進行後續審查程序，部分未有黨員登記的鄉鎮，將會再研議後續因應之道，不排除採取徵召。

民進黨雲林縣黨部1月12日起展開縣議員提名登記，原有意提名18名，最後只14人登記，包括第1、3、5、6選區登記人數不足，其中第4選區則登記人數多於提名席數，據了解，有的選區登記人數不足係因有現任議員轉戰鄉鎮長，黨部將會先再進行協調。

至於鄉鎮長方面，黨部本月4日起3天受理參選登記，到今天截止共有9人登記，莿桐鄉長廖秋蓉、西螺鎮長廖秋萍、古坑鄉長林慧如、東勢鄉長張健福4人將再選連任，前立委尹玲瑛登記參選斗六市長、雲縣議員張維崢參選林內鄉長、元長瓦磘村長陳中一選元長鄉長、農水署雲林區處機要秘書楊創民選二崙鄉長、雲林縣埔姜崙文創協會理事長蘇昆隆選褒忠鄉長，還有11鄉鎮尚未有人登記。

縣黨部主委劉建國表示，登記名單將由黨部選對會彙整後，交給執委會審查，未有黨員登記參選的鄉鎮，會依照民進黨公職人員提名辦法辦理，由選對會再討論因應作為，也有可能採徵召方式尋找合適人才參選。

劉建國指出，先前有部分鄉鎮出現多人填寫參選意願表，其中有部分的人未具黨員資格，對此將會再召集協調，對於有部分黨員想以無黨籍身份參選，會經執委會開會確認後再進一步處理。

縣黨部表示，目前水林鄉有多人有意參選，包括鄉代陳文正、前公所機要呂淑雲、土厝村長蔡陣順等人均表達參選意願，經開會協調後，將另行開放水林鄉長登記時間，將來如未達成協調，不排除進行民調初選，選出最強候選人參選。