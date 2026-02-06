快訊

國民黨雲林縣黨部決議 建請黨中央提名立委張嘉郡選縣長

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國民黨雲林縣黨部今天召開委員會議，以延續縣長張麗善績優政策，建請中央提名立委張嘉郡參選下屆雲林縣長。圖／本報資料照片
國民黨雲林縣黨部今天召開委員會議，以延續縣長張麗善績優政策，建請中央提名立委張嘉郡參選下屆雲林縣長。圖／本報資料照片

國民黨雲林縣黨部今天召開委員會，全體委員拍手一致通過報請黨中央提名立委張嘉郡參選下屆雲林縣長，縣黨部強調，雲林縣長張麗善政績有目共，張嘉郡是延續好政策最佳人選，將會把今天決議報請中央，至於黨中央提名作業預計3月4日將會確定。

對於縣黨部的一致支持，張嘉郡感謝縣黨部主委和委員的支持，她會全力以赴，帶領國民黨的選將，串連友黨，一起打贏年底的這場選戰。

張嘉郡說，雲林縣長張麗善過去7年的努力與貢獻，鄉親都看在眼裡，她自己過去兩年在立法院，也積極配合縣政團隊運作，爭取建設經費，非常了解過去7年的施政方向，未來會在張麗善縣長奠定的基礎之上持續加速前進。

她說，會持續勤走基層、傾聽民意，了解20鄉鎮市需求，再逐步提出讓民眾有感的政見，徹底讓雲林脫胎換骨。

國黨民黨縣黨部主委簡明欽表示，縣長張麗善7年多來的努力推動雲林產業升級、拓展國際能見度，扭轉雲林的局面，在縣政發展的關鍵時刻，未來的縣長如果囿於意識形態或施政格局不足，推翻既有良善規畫，恐使雲林再度陷入停滯。

簡明欽推薦張嘉郡是延續雲林發展的最佳人選，獲全場委員一致拍手通過，簡明欽指出，張嘉郡擔任立委以來，問政認真走訪基層，熟稔地方需求，包括爭取治水工程逾46億元、雲林縣立田徑場21.4億元及跨清水溪大橋12.6億元等重大建設，並爭取提高農民津貼及公糧收購。

在完成決議後，縣黨部表示盡快將決議案送中央定奪，斗六市長林聖爵等人也希望黨中央早日對雲林縣長提名案定於一尊，同時鄉鎮市長選舉登記及提名作業也應提早作業，以利地方布局。

國民黨雲林縣黨部今天召開委員會議，一致通過建請中央提名立委張嘉郡參選下屆雲林縣長。圖／雲林縣黨部提供
國民黨雲林縣黨部今天召開委員會議，一致通過建請中央提名立委張嘉郡參選下屆雲林縣長。圖／雲林縣黨部提供
國民黨雲林縣黨部今天召開委員會議，以延續縣長張麗善績優政策，建請中央提名立委張嘉郡參選下屆雲林縣長。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣黨部今天召開委員會議，以延續縣長張麗善績優政策，建請中央提名立委張嘉郡參選下屆雲林縣長。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣黨部今天召開委員會議，以延續縣長張麗善績優政策，建請中央提名立委張嘉郡參選下屆雲林縣長。記者蔡維斌／翻攝
國民黨雲林縣黨部今天召開委員會議，以延續縣長張麗善績優政策，建請中央提名立委張嘉郡參選下屆雲林縣長。記者蔡維斌／翻攝

雲林 張嘉郡 張麗善 國民黨
