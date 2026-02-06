有共識？藍營台中「姐弟之爭」新進展 楊瓊瓔：3月底內參全民調決定

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的國民黨台中市長提名內戰有新進展，楊瓊瓔今天表示，在黨中央協調下，雙方已同意由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調期間為3月25日到31日，由黨中央、江啟臣與楊瓊瓔各推薦1間民調機構執行。

楊瓊瓔指出，國民黨今（6）日協調提名機制，各方已達成共識；事實上，此前她與江啟臣就同步表態，願意簽署黨中央的提名協議，經過協調確認，將由黨中央辦理內參全民調。

據了解，該分協議事項共有4點：第一，不公布民調數據，只公布誰勝選；第二，民調3月底舉辦，由有意參選的雙方各指定1家、2人共同推薦一家，共3家機構；第三，同意不對外公布民調時間與機構；第四，同意依據現行提名機制，以政黨對比85%、黨內互比15%總和計算。

楊瓊瓔表示，過去坊間有各式各樣的民調，但沒有任何一分民調是由黨中央辦理，不同的說法難免讓基層疑惑不安，因此黨中央確定要統一辦理民調時，她第一時間表態願意簽署協議；透過制度將競爭清楚放進軌道，是民主政治應有的樣貌，這對所有參與者公平，也符合公開公正原則。

楊瓊瓔稱，現在民調時間與方式已經明確，有助於安定基層情緒，接下來的民調只是制度中的一環，她會持續全力以赴爭取市民支持，未來不論結果如何，勝出的一方就代表國民黨，黨內競爭輸贏留在黨內，國民黨需要整合，大家共同團結讓台中更好。

江啟臣今天上午出席中部AI機器人產業發展交流座談會，被問及黨中央是否今天開第二次協調會，他表示沒有收到任何通知。