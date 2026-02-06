快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

有共識？藍營台中「姐弟之爭」新進展 楊瓊瓔：3月底內參全民調決定

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨台中市長提名內戰，立委楊瓊瓔（左）今天表示經過協調後，將採取內參全民調，在3月底辦理民調；立法院副院長江啟臣（右）稍早受訪則表示沒有收到今日協調的通知。圖／聯合報系資料照
國民黨台中市長提名內戰，立委楊瓊瓔（左）今天表示經過協調後，將採取內參全民調，在3月底辦理民調；立法院副院長江啟臣（右）稍早受訪則表示沒有收到今日協調的通知。圖／聯合報系資料照

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔國民黨台中市長提名內戰有新進展，楊瓊瓔今天表示，在黨中央協調下，雙方已同意由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調期間為3月25日到31日，由黨中央、江啟臣與楊瓊瓔各推薦1間民調機構執行。

2026九合一選舉

楊瓊瓔指出，國民黨今（6）日協調提名機制，各方已達成共識；事實上，此前她與江啟臣就同步表態，願意簽署黨中央的提名協議，經過協調確認，將由黨中央辦理內參全民調。

據了解，該分協議事項共有4點：第一，不公布民調數據，只公布誰勝選；第二，民調3月底舉辦，由有意參選的雙方各指定1家、2人共同推薦一家，共3家機構；第三，同意不對外公布民調時間與機構；第四，同意依據現行提名機制，以政黨對比85%、黨內互比15%總和計算。

楊瓊瓔表示，過去坊間有各式各樣的民調，但沒有任何一分民調是由黨中央辦理，不同的說法難免讓基層疑惑不安，因此黨中央確定要統一辦理民調時，她第一時間表態願意簽署協議；透過制度將競爭清楚放進軌道，是民主政治應有的樣貌，這對所有參與者公平，也符合公開公正原則。

楊瓊瓔稱，現在民調時間與方式已經明確，有助於安定基層情緒，接下來的民調只是制度中的一環，她會持續全力以赴爭取市民支持，未來不論結果如何，勝出的一方就代表國民黨，黨內競爭輸贏留在黨內，國民黨需要整合，大家共同團結讓台中更好。

江啟臣今天上午出席中部AI機器人產業發展交流座談會，被問及黨中央是否今天開第二次協調會，他表示沒有收到任何通知。

全民調 楊瓊瓔 國民黨 江啟臣 台中
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台中市放寬大甲用地限制 首座公立寵物生命紀念園區今動土

藍營台中市長初選進度？楊瓊瓔：一切靜待中央盼產業莫政治化

影／台美經貿重磅進展！江啟臣曝：對美關稅協議預計月中簽署

中市長前哨戰！江啟臣攜AIT處長現身台中 何欣純：別擋台美協議

相關新聞

有共識？藍營台中「姐弟之爭」新進展 楊瓊瓔：3月底內參全民調決定

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的國民黨台中市長提名內戰有新進展，楊瓊瓔今天表示，在黨中央協調下，雙方已同意由黨中央辦理內...

現任市長坐台下…何博文當面喊「綠色執政榮光再現」 張善政回應

桃園市議會民進黨團今舉辦新卸任總召交接，由黨副秘書長何博文監交，國民黨桃園市長張善政、議長邱奕勝等人也受邀出席，但何致詞...

影／湧言會推3人拚南市議員初選 黃捷：民進黨需注入新血

湧言會首次在台南市推出3名市議員人選，召集人立委王定宇與立委黃捷今天陪同湧言會成員、民進黨台南市議員擬參選人，第八選區林...

民進黨雙北最強母雞？蘇巧慧跨區加持拚初選 林亮君直呼壓力大

綠營台北市長人選未定，前天剛登記民進黨初選的北市議員林亮君直呼首次初選很緊張，今辦活動更找來新北市長參選人、綠委蘇巧慧站...

藍竹縣長初選領表今截止 陳見賢最新民調領先…徐欣瑩呼籲全民調

國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，今是領表最後一天，陳、徐都已派員領表。今有媒體公布最新竹縣長...

陳亭妃陪「挺妃派」議員辦寒冬送暖 陳秋萍登記拚9連霸

民進黨台南市議員初選登記今天相當熱鬧，除挺憲派議員19人一起登記，湧言會3人也由立委王定宇和黃捷陪同登記，「挺妃派」陳秋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。