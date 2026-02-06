快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

嘉市綠營議員提名登記截止西區5人、東區3人 下周執委會協調

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
完成登記東區現任議員黃盈智（自左至右）、西區議員林煒軒、返鄉新人曾奕豪（立委蔡其昌前特助）。圖／民進黨嘉市黨部提供
完成登記東區現任議員黃盈智（自左至右）、西區議員林煒軒、返鄉新人曾奕豪（立委蔡其昌前特助）。圖／民進黨嘉市黨部提供

民進黨嘉義議員提名登記下午截止，共8人完成登記，分別為西區5人：黃大祐（現任議員、黨部主委）、林煒軒（現任議員）、陳品蓁（黨部執行委員）、曾奕豪（立委蔡其昌前特助）、許明對（前里長）。東區3人：黃露慧（現任議員）、黃盈智（現任議員）、凌子楚（前議員）。市黨部下周召開執行委員會進行協調審查作業，送中央黨部備查。

2026九合一選舉

上午3名曾參選議員失利的苛前劉厝里長許明對、前議員凌子楚、市黨部執委陳品蓁完成登記，下午無人登記。依原先規畫，東區提名3席，其中2席現任議員，分別為尋求6連霸的資深議員黃露慧，以及現任議員黃盈智。至於新增的1席，目前僅凌子楚完成登記，可望獲得提名，力拚重返議會。

西區競爭激烈。原規畫提名4席，目前完成登記者已達5人，包括拚三連任黨部主委黃大祐、黨團總召林煒軒，以及立委蔡其昌團隊成員、從台中返鄉投入選戰的新人曾奕豪，另有許明對、陳品蓁角逐，登記人數已超出規畫席次。

為避免初選，登記後協調整合。若協調未果，才會啟動初選。初選需繳納費用，且考量本屆提名6席，登記人數未超過，將透過協調調整提名布局，5人全提名，防初選競爭對選情造成衝擊。

民進黨嘉義市黨部辦理議員黨內提名登記下午5時截止，上午3名曾參選議員失利的前劉厝里長許明對（自左至右）、前議員凌子楚、市黨部執委陳品蓁，趕搭末班車完成登記。記者魯永明／攝影
民進黨嘉義市黨部辦理議員黨內提名登記下午5時截止，上午3名曾參選議員失利的前劉厝里長許明對（自左至右）、前議員凌子楚、市黨部執委陳品蓁，趕搭末班車完成登記。記者魯永明／攝影
民進黨嘉義市議員提名登記下午截止，姊弟檔尋求6連霸的資深議員黃露慧（右）與胞弟拚三連任黨部主委黃大祐（左）。記者魯永明／攝影
民進黨嘉義市議員提名登記下午截止，姊弟檔尋求6連霸的資深議員黃露慧（右）與胞弟拚三連任黨部主委黃大祐（左）。記者魯永明／攝影

嘉義 民進黨 議員 林煒軒
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

嘉市綠營議員提名登記下午截止 3參選議員落選者搭末班車拚東山再起

蔡其昌子弟兵曾奕豪登記嘉市議員黨內初選 創黨黨員力挺

嘉義市綠營議員提名戰開打 「黃家班」姊弟檔拚連霸新人搶出線

出動63人搶救！北市東區大廈起火 救出一對男女命危送醫急救

相關新聞

有共識？藍營台中「姐弟之爭」新進展 楊瓊瓔：3月底內參全民調決定

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的國民黨台中市長提名內戰有新進展，楊瓊瓔今天表示，在黨中央協調下，雙方已同意由黨中央辦理內...

現任市長坐台下…何博文當面喊「綠色執政榮光再現」 張善政回應

桃園市議會民進黨團今舉辦新卸任總召交接，由黨副秘書長何博文監交，國民黨桃園市長張善政、議長邱奕勝等人也受邀出席，但何致詞...

國民黨雲林縣黨部決議 建請黨中央提名立委張嘉郡選縣長

國民黨雲林縣黨部今天召開委員會，全體委員拍手一致通過報請黨中央提名立委張嘉郡參選下屆雲林縣長，縣黨部強調，雲林縣長張麗善...

嘉市綠營議員提名登記截止西區5人、東區3人 下周執委會協調

民進黨嘉義市議員提名登記下午截止，共8人完成登記，分別為西區5人：黃大祐（現任議員、黨部主委）、林煒軒（現任議員）、陳品...

影／湧言會推3人拚南市議員初選 黃捷：民進黨需注入新血

湧言會首次在台南市推出3名市議員人選，召集人立委王定宇與立委黃捷今天陪同湧言會成員、民進黨台南市議員擬參選人，第八選區林...

民進黨雙北最強母雞？蘇巧慧跨區加持拚初選 林亮君直呼壓力大

綠營台北市長人選未定，前天剛登記民進黨初選的北市議員林亮君直呼首次初選很緊張，今辦活動更找來新北市長參選人、綠委蘇巧慧站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。