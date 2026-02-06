嘉市綠營議員提名登記截止西區5人、東區3人 下周執委會協調

民進黨嘉義市議員提名登記下午截止，共8人完成登記，分別為西區5人：黃大祐（現任議員、黨部主委）、林煒軒（現任議員）、陳品蓁（黨部執行委員）、曾奕豪（立委蔡其昌前特助）、許明對（前里長）。東區3人：黃露慧（現任議員）、黃盈智（現任議員）、凌子楚（前議員）。市黨部下周召開執行委員會進行協調審查作業，送中央黨部備查。

上午3名曾參選議員失利的苛前劉厝里長許明對、前議員凌子楚、市黨部執委陳品蓁完成登記，下午無人登記。依原先規畫，東區提名3席，其中2席現任議員，分別為尋求6連霸的資深議員黃露慧，以及現任議員黃盈智。至於新增的1席，目前僅凌子楚完成登記，可望獲得提名，力拚重返議會。

西區競爭激烈。原規畫提名4席，目前完成登記者已達5人，包括拚三連任黨部主委黃大祐、黨團總召林煒軒，以及立委蔡其昌團隊成員、從台中返鄉投入選戰的新人曾奕豪，另有許明對、陳品蓁角逐，登記人數已超出規畫席次。

為避免初選，登記後協調整合。若協調未果，才會啟動初選。初選需繳納費用，且考量本屆提名6席，登記人數未超過，將透過協調調整提名布局，5人全提名，防初選競爭對選情造成衝擊。