現任市長坐台下…何博文當面喊「綠色執政榮光再現」 張善政回應
桃園市議會民進黨團今舉辦新卸任總召交接，由黨副秘書長何博文監交，國民黨桃園市長張善政、議長邱奕勝等人也受邀出席，但何致詞時除了感謝與恭喜新卸任總召外，也提到綠營短期內會推出適任且優秀的市長候選人，目標「市長當選、議會過半」，讓場面一度尷尬。
2026九合一選舉
2026地方選舉接近，民進黨桃園市議員初選領表登記今天情況踴躍，立委王義川帶領正國會成員余信憲、彭俊豪、陳睿生、劉仁照和張贊聞等人登記，湧言會成員黃瓊慧也選今天登記，還特別提到「希望市長人選盡早確定，發揮母雞帶小雞的最大效益」。
桃園市議會民進黨團今天下午舉行新卸任總召交接，新總召由八德區議員許家睿接任，副總召為八德區議員彭俊豪與楊梅區議員鄭淑方，幹事長為桃園區議員黃瓊慧，書記長是中壢區議員黃崇真。
何博文致詞時特別提到，民進黨會在短時間內推出非常適任、最優秀的市長候選人，配合所有桃園市議員，一起努力，希望年底可以達到「市長當選、議會過半，讓綠色執政榮光在桃園重現」，希望大家共同努力，讓桃園更好。
何博文表示，桃園在前市長鄭文燦任內曾經有8年執政榮光，那8年執政也讓桃園市民感受到民進黨努力達成地方建設與社會福利。過去4年，民進黨在桃園雖然是在野黨，但議會黨團每個人都非常認真，不論地方選服、議會問政、總預算審查或爭取建設，都是站在人民立場，沒有藍綠，也沒有黨派。
何博文也提到張善政、邱奕勝2人在國民黨占有舉足輕重的地位，呼籲2人為了地方的好，盡快跟藍委溝通，把中央總預算審查完畢，讓中央資源能順利挹注桃園，協助桃園發展。
邱奕勝則說，議會是個大家庭，大家心中沒有藍綠問題，只有桃園市民的福祉。他在議會服務30年，從前副總統呂秀蓮到前市長鄭文燦，始終如此。桃園人口不斷創新高，預算也創新高，這代表桃園在各政黨合作之下，創造了奇蹟，希望未來能持續，「市民贏、議會贏」，替市民爭取最大利益。
張善政則說，桃園從前副總統呂秀蓮、前市長鄭文燦到現在都能發展迅速，重點就是議會不論是誰執政，都不會有對立狀況，大家不分藍綠，一起支持市政推展。他執政3年，能深刻感受這個優點，也希望總召能發揮調和的功能，讓桃園的進步不會因為選舉關係停滯。
