影／湧言會推3人拚南市議員初選 黃捷：民進黨需注入新血

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
湧言會召集人立委王宇定（左）、黃捷（右）陪同3名市議員擬參選人完成初選登記。記者吳淑玲／攝影
湧言會召集人立委王宇定（左）、黃捷（右）陪同3名市議員擬參選人完成初選登記。記者吳淑玲／攝影

湧言會首次在台南市推出3名市議員人選，召集人立委王定宇與立委黃捷今天陪同湧言會成員、民進黨台南市議員擬參選人，第八選區林建南、第十選區卓佩于、第十一選區陳皇宇前往市黨部登記，投入民進黨市議員初選。

2026九合一選舉

黃捷表示，湧言會3名人選不是政二代，更非富二代，豐富的服務經驗，是台南市議會的即戰力，民進黨必須持續注入年輕世代與新血，才能一棒接一棒，延續捍衛民主與進步價值的力量，3名參選人對公共事務充滿熱情，若能進入議會，將可立即投入監督與問政。

王定宇也談及當前政局，今年度中央政府總預算至今仍無法順利審查，立法院因藍白過半導致政治對立升高，已對國家運作、經貿發展及對美關稅談判造成實質影響。若民意機關持續陷入對抗，最終受害的仍是人民。

王定宇強調，若無法讓民進黨在台南市議會穩定過半，未來市政推動將更加困難，也將影響下一任市長施政。呼籲將對國會亂象的憂慮轉化為地方選舉的力量，支持3名參選人成為台南市議會的新聲音與新力量。

王定宇表示，陳皇宇是選區內公認最認真的市議員，南關線線重大建設的推動，隨時可看到陳皇宇的身影，他呼籲南關線鄉親，初選時，唯一支持陳皇宇。

王定宇表示，林建南在上屆初選時，以些微差距惜敗。4年來市府社會局的歷練，他相信林建南對弱勢的關懷將更為深化，對北區、中西老城區的發展想法，將更為具體。

卓佩于成大碩士畢業，擔任定宇服務處的主任。卓佩于出生市場旁麵攤，最接地氣，最懂基層需求，他呼籲市民朋友，讓年輕人來擔起未來，初選時能支持唯一新人卓佩于。

王定宇 台南 議員 民進黨 湧言會 黃捷
