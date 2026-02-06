民進黨雙北最強母雞？蘇巧慧跨區加持拚初選 林亮君直呼壓力大

綠營台北市長人選未定，前天剛登記民進黨初選的北市議員林亮君直呼首次初選很緊張，今辦活動更找來新北市長參選人、綠委蘇巧慧站台。被問及會幫北市小雞們站台？蘇說，不只北市，只要能為民主價值奉獻的年輕人，都有義務要幫助他們讓更多的選民認識。

林亮君今在雙連區民活動中心舉辦「止血帶急救課程」，蘇巧慧也現身力挺。林亮君說，大家對於全民社區防衛韌性的意識愈來愈提升，下午和晚上共2場止血帶急救課程，希望教大家自救，也可以救人，而蘇巧慧是立法院全民防衛連線副會長，特別邀請她來呼籲大家，一起提升自我的全民防衛韌性。

被問及有沒有機會擔任綠營雙北最強母雞？蘇巧慧直言，她跟林亮君認識很久，一直很欣賞林是能夠堅持價值且非常有執行力、做出成績的好議員，所以今早她在鶯歌掃完市場、參加完活動，立刻趕過來幫初選階段的林亮君加油。

蘇巧慧說，過往在台灣重要的學運事件、社會運動事件都有林亮君的身影，看到她堅持民主的價值。且在中山大同服務8年裡政績滿滿，她特別有印象的是淡水河岸翻新、催生圓山會展產區，讓大家生活環境更好，或把產業帶進地方，為地方注入活力，這都是雙北市民共同在意的議題。

蘇巧慧認為，可以和價值相同、一起努力的年輕世代打造共好的雙北，讓雙北更好、台灣就會好，這是自己今天來加油的最大目的。

是否有機會幫北市其他小雞們站台？蘇巧慧說，她現在希望爭取新北市長，會拚盡全力、全力以赴，也會照顧好她所帶領的新北隊。全國各地不只是北市，只要任何能夠為民主價值奉獻的年輕人，她覺得都有義務要幫助他們讓更多的選民認識，希望台灣的民主、價值能在這次地方選舉中彰顯。