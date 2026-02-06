藍竹縣長初選領表今截止 陳見賢最新民調領先…徐欣瑩呼籲全民調

國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，今是領表最後一天，陳、徐都已派員領表。今有媒體公布最新竹縣長初選民調，在黨內互比題型中，陳以41.8%的支持度勝過徐的33.8%，差距約8個百分點。對此徐陣營也呼籲，既然民調亮眼，陳應同意全民調初選機制；陳則表示感謝縣民肯定。

據「鋒燦傳媒」委託循證民調有限公司執行的最新「2026新竹縣長初選民調」，陳見賢不僅在對比式題型與鄭朝方的差距（19.2%）勝過徐欣瑩與鄭朝方的差距（7.9%）高達11.3個百分點，且在黨內互比題型中，陳見賢同樣以41.8%的支持度勝過徐欣瑩的33.8%，差距逾8個百分點。對此鄭朝方不做回應。

對於民調領先，陳見賢表示，民調數據僅供參考，面對目前的領先態勢，他只深感責任重大。對於每一份託付，他都心存感激，誠摯感謝新竹縣民的肯定與信任。他認為，縣政推動從來沒有捷徑，唯有秉持「一步一腳印」的精神，才能將交通、產業與智慧教育等施政藍圖，逐一轉化為具體成果。

陳見賢強調，以穩定、務實的治理回應大眾期待，才是真正對得起這份信任。未來每一天，他都將持續專注於政策溝通與公共討論，腳踏實地推動各項建設，團結各界力量，讓新竹縣穩健向前。

針對今日媒體公布最新新竹縣長民調，徐欣瑩辦公室表示，抱持平常心看待，也對陳見賢前主委展現出的民意支持感到高興。既然特定的民調中創造亮眼成績，「我們誠摯呼籲陳副縣長應順應民意、接受民意，同意全民調的初選機制」，讓新竹縣民能直接參與、公開檢驗，這不僅是展現高度，更能為國民黨在新竹縣選情注入最強的團結能量。

徐欣瑩辦公室也指出，近期同時接獲許多民眾反映，接到某民調電話時題目有嚴重誤導，包含先提示了「知不知道徐欣瑩曾是民國黨」等等引導式提問，企圖混淆視聽、干擾判斷，我們期待選舉能夠帶來的是公平公正的過程，才能真正為新竹縣帶向陽光政治。