藍竹縣長初選領表今截止 陳見賢最新民調領先…徐欣瑩呼籲全民調

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
針對今日媒體公布最新新竹縣長民調，徐欣瑩辦公室表示，抱持平常心看待，也對陳見賢前主委展現出的民意支持感到高興。既然特定的民調中創造亮眼成績，「我們誠摯呼籲陳副縣長應順應民意、接受民意，同意全民調的初選機制」。
針對今日媒體公布最新新竹縣長民調，徐欣瑩辦公室表示，抱持平常心看待，也對陳見賢前主委展現出的民意支持感到高興。既然特定的民調中創造亮眼成績，「我們誠摯呼籲陳副縣長應順應民意、接受民意，同意全民調的初選機制」。圖／報系資料照

國民黨立委徐欣瑩新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，今是領表最後一天，陳、徐都已派員領表。今有媒體公布最新竹縣長初選民調，在黨內互比題型中，陳以41.8%的支持度勝過徐的33.8%，差距約8個百分點。對此徐陣營也呼籲，既然民調亮眼，陳應同意全民調初選機制；陳則表示感謝縣民肯定。

2026九合一選舉

據「鋒燦傳媒」委託循證民調有限公司執行的最新「2026新竹縣長初選民調」，陳見賢不僅在對比式題型與鄭朝方的差距（19.2%）勝過徐欣瑩與鄭朝方的差距（7.9%）高達11.3個百分點，且在黨內互比題型中，陳見賢同樣以41.8%的支持度勝過徐欣瑩的33.8%，差距逾8個百分點。對此鄭朝方不做回應。

對於民調領先，陳見賢表示，民調數據僅供參考，面對目前的領先態勢，他只深感責任重大。對於每一份託付，他都心存感激，誠摯感謝新竹縣民的肯定與信任。他認為，縣政推動從來沒有捷徑，唯有秉持「一步一腳印」的精神，才能將交通、產業與智慧教育等施政藍圖，逐一轉化為具體成果。

陳見賢強調，以穩定、務實的治理回應大眾期待，才是真正對得起這份信任。未來每一天，他都將持續專注於政策溝通與公共討論，腳踏實地推動各項建設，團結各界力量，讓新竹縣穩健向前。

針對今日媒體公布最新新竹縣長民調，徐欣瑩辦公室表示，抱持平常心看待，也對陳見賢前主委展現出的民意支持感到高興。既然特定的民調中創造亮眼成績，「我們誠摯呼籲陳副縣長應順應民意、接受民意，同意全民調的初選機制」，讓新竹縣民能直接參與、公開檢驗，這不僅是展現高度，更能為國民黨在新竹縣選情注入最強的團結能量。

徐欣瑩辦公室也指出，近期同時接獲許多民眾反映，接到某民調電話時題目有嚴重誤導，包含先提示了「知不知道徐欣瑩曾是民國黨」等等引導式提問，企圖混淆視聽、干擾判斷，我們期待選舉能夠帶來的是公平公正的過程，才能真正為新竹縣帶向陽光政治。

徐欣瑩辦公室強調，為竹縣承擔和努力的堅持不變，徐欣瑩將持續努力讓大家看到專業智慧治理與清廉服務的未來竹縣願景。期待大家手牽手齊努力，每一位的支持都是前進的力量。

新竹縣副縣長陳見賢強調，以穩定、務實的治理回應大眾期待，才是真正對得起這份信任。
新竹縣副縣長陳見賢強調，以穩定、務實的治理回應大眾期待，才是真正對得起這份信任。圖／陳見賢陣營提供

