陳亭妃陪「挺妃派」議員辦寒冬送暖 陳秋萍登記拚9連霸

民進黨台南市議員初選登記今天相當熱鬧，除挺憲派議員19人一起登記，湧言會3人也由立委王定宇和黃捷陪同登記，「挺妃派」陳秋萍與陳碧玉也連袂前往市黨部完成初選登記，陳秋萍將尋求9連霸。

立委陳亭妃上午則與台南市前議長郭信良、議員陳怡珍、周麗津、吳通龍及前議員蔡旺詮共同舉辦寒冬送暖記者會，不過郭信良未出席，陳亭妃說已募集大批民生物資，預計將嘉惠原台南市六區及曾文區近4500戶低收入家庭。陳怡珍、周麗津、吳通龍3人將連任，蔡旺詮捲土重來投入東區市議員初選。

陳亭妃表示，「愛心飛揚關懷活動」2月8日（周日）上午9時至12時，同步在安南區郭信良服務處、中西區及北區陳亭妃與陳怡珍聯合服務處、南區與安平區周麗津服務處，以及東區蔡旺詮服務處等地點。發放內容包含白米、罐頭、沙拉油、醬油、鹽品及衛生用品等民生必需品，為弱勢家庭減輕年節負擔。

此外，安南區活動現場規畫多項貼心服務，包括免費春聯揮毫、義剪、點心提供，以及安南區衛生所提供免費義診、X光健康檢查與流感疫苗施打，讓民眾在領取物資之餘，也能獲得更全面的照顧。

陳亭妃表示，寒冬送暖活動並非一次性的善舉，而是24年來持續推動的承諾，希望透過穩定不間斷的行動，讓弱勢家庭在最需要的時候感受到社會的溫度。唯有長期耕耘、凝聚更多善心力量，才能真正讓關懷落實在每一個角落。

陳怡珍、周麗津、吳通龍表示，民意代表的責任不只是在議會問政，更要在生活中陪伴市民，將愛心化為實際行動，讓需要幫助的人不被遺忘。