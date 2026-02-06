民進黨桃園議員初選 王義川率正國會子弟兵登記

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市議員初選，立委王義川（左3）今陪同正國會5名子弟兵領表登記。記者陳俊智／翻攝
民進黨桃園市議員初選，立委王義川（左3）今陪同正國會5名子弟兵領表登記。記者陳俊智／翻攝

民進黨桃園議員初選領表登記上路，立委王義川今陪同議員余信憲、彭俊豪、劉仁照、陳睿生與龍潭新人張贊聞完成登記，喊出「正派桃園隊」，強調正國會此次在地方推出5名優秀人選，盼民眾支持，未來持續監督市政，深化地方建設。

2026九合一選舉

王義川致詞時指出，桃園擁有國際機場與航空城，是未來台灣發展的重心。他提出以北桃園扮演經濟火車頭、南桃園深耕文化與優質生活，而青埔與海線則是接軌世界的國際大門戶，藉此串聯起「三核心發展軸線」，而此次「正派桃園隊」5名參選人正是對應發展藍圖的最佳人選。

對於選情，王義川指4名尋求連任的議員表現都很優異，無論媒體評鑑或地方支持度都令他感到放心，但新人張贊聞需要大家努力幫忙。他也強調，認養桃園的任務之一就是讓現任23位民進黨桃園市議員都連任，也讓新人有機會進入市議會監督市政，會拚盡全力達成任務。

中壢區議員彭俊豪長相神似藝人周杰倫，在地方也有「中壢周杰倫」稱號，作風親民，深受長輩愛戴，過去舉辦不少親子活動也深得家長心，此次挑戰4連霸；桃園區議員余信憲為人風趣，但議場上不苟言笑，專業問政。他也時常關心地方大小事，更勇於揭弊，曾處理1千6百萬元感情詐騙案，凸顯詐騙刑案氾濫與嚴重。

新屋議員陳睿生長期耕耘偏鄉，為地方爭取教育與社福資源不遺餘力，近期也透過網路平台短影音行銷在地美食與農特產，盼帶動地方發展，縮小城鄉差距；平鎮議員劉仁照具備會計專業，常在市府編列預算時發問，把關民眾繳的納稅錢，確保每一分錢都不浪費。

新人張贊聞則是客家子地，此次爭取龍潭區提名席次。他強調自己長期在地方耕耘，深知民眾需求，未來將聚焦長照、幼托、身障及毛小孩等福利政策，會盼透過觀光帶動地方發展。

民進黨桃園市議員初選，立委王義川（左3）今陪同正國會5名子弟兵領表登記。圖／民進黨桃園市黨部提供
民進黨桃園市議員初選，立委王義川（左3）今陪同正國會5名子弟兵領表登記。圖／民進黨桃園市黨部提供

桃園 議員 新人 王義川 正國會
