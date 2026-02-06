影／陪19位「挺憲派」議員初選登記 林俊憲：一直是台南隊長

台南市民進黨「挺憲派」19位議員今天完成初選登記，立委林俊憲也現身陪同議長邱莉莉等人出席。他表示，雖然2026市長選舉重要，但立委陳亭妃當選市長已有信心，目標更要打破賴清德連任台南市長時71%的得票率。

林俊憲指出，對民進黨而言，真正的挑戰在於議員席次能否極大化，年底選舉將是政黨對決，「母雞很重要，但有時候母雞沒有辦法關愛到你，小雞就只好各自求生，因此更需要團結」。

林俊憲強調，希望所有議員能齊心協力、互相支持，共同為黨內初選努力。他指出，「兄弟爬山各自努力，但團結才是力量」，期望對民進黨忠誠並堅守黨價值的議員都能順利當選。