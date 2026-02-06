影／陪19位「挺憲派」議員初選登記 林俊憲：一直是台南隊長

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委林俊憲今天陪同19位「挺憲派」市議員完成黨內初選登記。記者吳淑玲／攝影
台南市民進黨「挺憲派」19位議員今天完成初選登記，立委林俊憲也現身陪同議長邱莉莉等人出席。他表示，雖然2026市長選舉重要，但立委陳亭妃當選市長已有信心，目標更要打破賴清德連任台南市長時71%的得票率。

2026九合一選舉

林俊憲指出，對民進黨而言，真正的挑戰在於議員席次能否極大化，年底選舉將是政黨對決，「母雞很重要，但有時候母雞沒有辦法關愛到你，小雞就只好各自求生，因此更需要團結」。

林俊憲強調，希望所有議員能齊心協力、互相支持，共同為黨內初選努力。他指出，「兄弟爬山各自努力，但團結才是力量」，期望對民進黨忠誠並堅守黨價值的議員都能順利當選。

他並重申自己一直擔任「台南隊長」，期望透過議員選舉監督與推動市政，延續過去賴清德、黃偉哲一棒接一棒市政改革成果，並祝福所有議員，特別是長期堅守民進黨價值的夥伴，能順利通過初選並當選，為台南帶來更強的團隊力量。

