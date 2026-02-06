快訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

沈玉琳可以回家過年了！親口證實「胖8公斤」準備復工

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

首場記者會提新北都更三新箭政策 黃國昌：盼解決都更案3大問題

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌（左二）今偕新北市議員陳世軒（右二）、板橋區市議員參選人林子宇（右一）、中和區市議員參選人陳怡君（左一）舉辦「新北都更新幹線 快速效率三新箭」首場記者會。記者江婉儀／攝影
台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌（左二）今偕新北市議員陳世軒（右二）、板橋區市議員參選人林子宇（右一）、中和區市議員參選人陳怡君（左一）舉辦「新北都更新幹線 快速效率三新箭」首場記者會。記者江婉儀／攝影

台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌今偕新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君舉辦「新北都更新幹線 快速效率三新箭」首場記者會。期許解決都更案效率不足、爭議不斷、資訊不明問題。

2026九合一選舉

新北面臨人屋雙老現況，404萬人口中超過65歲以上就有80萬人，每5人中就有1位高齡者；超過30年的老屋則有90萬戶，平均屋齡32.56年。黃國昌表示，今天提出效能城市三大策略「都更三新箭」，「都更新幹線」解決效率不足、「都更特攻隊」解決爭議不斷、「容積透明平台」解決資訊不明。

「都更新幹線」是送案就列管，只要案件100%同意，就會在100天內完成審議核定與核發建築執照；藉由跨局處召開聯席會議，都更審議與建照審查同步進行，提升效率。「都更新幹線」是面對都更整合卡關，市府不能被動等待，而是要主動進場協助整合，透過主動這開說明會、行政調處化解權利人之間爭端。

「都更特攻隊」是讓複雜法規變成簡單數據，讓都更案件更公開透明，提供一鍵試算服務，只要輸入地號、基地面積、現況條件，就可輕鬆知道「科爭取之最高容積上限」及「最適容積獎勵方案」，加速整合共識。

黃國昌說，新北都更三新箭是整合既有資源與既有人力，展現市府的效率與執行力，新北不應該是台北的衛星城市，徹底解決老屋問題，讓市民能落地生根。

陳世軒舉例，有一些海砂屋已不堪居住，案件卻仍卡住，威脅市民安危，今天提出的政見是藉由提升行政效率，捍衛市民的生命財產安全，其中，「都更特攻隊」則讓他最有感，在沒有爭議的情況下，市府主動出擊，解決市民碰到的問題。

林子宇表示，板橋老屋量龐多，更有8.9萬的老屋是沒有電梯的老公寓，隨著市民的年紀增長，對於膝蓋及身體健康的負擔令人擔憂，更讓高齡者要外出就醫成為挑戰。今天提出的政見，可讓複雜的產權可以在法規數據化、資訊透明化下得以解決爭端。

陳怡君表示，中和老屋的數量也非常龐大，目前雖有都更推動師輔導，但中和案件量最多，仍有許多案件都延宕，大家都不敢踏出關鍵的第一步，不能讓鄉親們在卡關時孤立無援，要讓中和的都更全速前進。

都更 黃國昌
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

眷改條例不副署 黃國昌批：破壞民主法治會得到歷史教訓

王義川酸建商女婿談都更 黃國昌邀賴總統：攤開民進黨收多少政治獻金

劉世芳指「抖內」不符政治獻金管道 黃國昌：自打臉不自覺

指美方都說M1A2T不適合台灣 黃國昌：政府沒誠實跟人民報告

相關新聞

婉拒母雞！王世堅笑稱「我是雄性」：陪大家登記可寫入族譜

民進黨北市議員登記第三天，立委王世堅、莊瑞雄陪同北市議員現任、新任議員參選人登記。被媒體說是母雞的王世堅笑回，不敢說是母...

綠內戰在即？陳怡君若脫黨參選 顏若芳憂心：一定會有人落選

民進黨北市議員初選登記第3日，湧言會現任議員林延鳳、顏若芳和3名新人參選人在歌手楊烈陪同下領表登記，信心喊話要全壘打。不...

藍竹縣長提名領表今截止 學者分析：陳見賢黨員票拿6成將反超徐欣瑩

國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，中央2日公告初選機制，今是領表最後一天，陳見賢、徐欣瑩陣營預...

影／台中初選今開二次協調會？江啟臣：目前沒有收到通知

立法院副院長江啟臣今天上午出席中部AI機器人產業發展交流座談會，針對台中市長黨內初選今天開二次協調會，江啟臣說他沒有收到...

首場記者會提新北都更三新箭政策 黃國昌：盼解決都更案3大問題

台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌今偕新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君舉辦「新北都更新幹...

嘉市綠營議員提名登記下午截止 3參選議員落選者搭末班車拚東山再起

民進黨嘉義市黨部辦理議員黨內提名登記下午5時截止，上午3名曾參選議員失利的前劉厝里長許明對、前議員凌子楚、市黨部執委陳品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。