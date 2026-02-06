首場記者會提新北都更三新箭政策 黃國昌：盼解決都更案3大問題

台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌今偕新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君舉辦「新北都更新幹線 快速效率三新箭」首場記者會。期許解決都更案效率不足、爭議不斷、資訊不明問題。

新北面臨人屋雙老現況，404萬人口中超過65歲以上就有80萬人，每5人中就有1位高齡者；超過30年的老屋則有90萬戶，平均屋齡32.56年。黃國昌表示，今天提出效能城市三大策略「都更三新箭」，「都更新幹線」解決效率不足、「都更特攻隊」解決爭議不斷、「容積透明平台」解決資訊不明。

「都更新幹線」是送案就列管，只要案件100%同意，就會在100天內完成審議核定與核發建築執照；藉由跨局處召開聯席會議，都更審議與建照審查同步進行，提升效率。「都更新幹線」是面對都更整合卡關，市府不能被動等待，而是要主動進場協助整合，透過主動這開說明會、行政調處化解權利人之間爭端。

「都更特攻隊」是讓複雜法規變成簡單數據，讓都更案件更公開透明，提供一鍵試算服務，只要輸入地號、基地面積、現況條件，就可輕鬆知道「科爭取之最高容積上限」及「最適容積獎勵方案」，加速整合共識。

黃國昌說，新北都更三新箭是整合既有資源與既有人力，展現市府的效率與執行力，新北不應該是台北的衛星城市，徹底解決老屋問題，讓市民能落地生根。

陳世軒舉例，有一些海砂屋已不堪居住，案件卻仍卡住，威脅市民安危，今天提出的政見是藉由提升行政效率，捍衛市民的生命財產安全，其中，「都更特攻隊」則讓他最有感，在沒有爭議的情況下，市府主動出擊，解決市民碰到的問題。

林子宇表示，板橋老屋量龐多，更有8.9萬的老屋是沒有電梯的老公寓，隨著市民的年紀增長，對於膝蓋及身體健康的負擔令人擔憂，更讓高齡者要外出就醫成為挑戰。今天提出的政見，可讓複雜的產權可以在法規數據化、資訊透明化下得以解決爭端。

陳怡君表示，中和老屋的數量也非常龐大，目前雖有都更推動師輔導，但中和案件量最多，仍有許多案件都延宕，大家都不敢踏出關鍵的第一步，不能讓鄉親們在卡關時孤立無援，要讓中和的都更全速前進。