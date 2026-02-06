嘉市綠營議員提名登記下午截止 3參選議員落選者搭末班車拚東山再起

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉義市黨部辦理議員黨內提名登記下午5時截止，上午3名曾參選議員失利的前劉厝里長許明對（自左至右）、前議員凌子楚、市黨部執委陳品蓁，趕搭末班車完成登記。記者魯永明／攝影
民進黨嘉義市黨部辦理議員黨內提名登記下午5時截止，上午3名曾參選議員失利的前劉厝里長許明對、前議員凌子楚、市黨部執委陳品蓁，趕搭末班車完成登記，3人重返選舉戰場，顯示民進黨地方基層仍維持高度參與度，也讓提名布局再掀波瀾。

依原先規畫，東區將提名3席，其中2席現任議員，分別為尋求6連霸資深議員黃露慧，以及現任議員黃盈智。至於新增的1席，目前僅凌子楚完成登記，若下午未再出現競爭人選，凌子楚可望獲得提名，力拚重返議會。

凌子楚本屆議員選舉失利，轉往嘉縣東石鄉港口宮擔任總幹事，任期約1年3個月，去年9月卸任，擔任林聰明沙鍋魚頭顧問。此次再投入選戰表達高度信心，強調將依既定步調爭取選民支持。他提出多項政見，包括爭取半導體產業投資帶動區域就業、推動高蛋白飲食促進健康生活、提供65歲以上長者每月千元醫療與交通停車補助、打造運動城市，以及推出青年返鄉就業每月3千元補助等，主張國中小營養午餐免費，整合志工資源強化民防培訓，希望打造三代同堂幸福城市。

西區競爭激烈，原規畫提名4席，目前完成登記者已達5人，包括拚3連任黨部主委黃大祐、黨團總召林煒軒，以及立委蔡其昌團隊成員、從台中返鄉投入選戰的新人曾奕豪，另有許明對、陳品蓁角逐，登記人數已超出規畫席次。為避免初選，登記後協調整合。

黨部說，西區若協調未果，才會啟動初選，初選需繳納民調費用，且考量本屆提名6席，目前登記人數未超過，將透過協調調整提名布局，5人全部提名，防初選競爭對選情造成衝擊。黨部表示，下午登記截止名單送執委會討論，再提報中央黨部備查。隨著提名名單逐漸明朗，綠營市議員布局進入整合期，為年底選戰揭開序幕。

民進黨嘉義市黨部辦理議員黨內提名登記下午5時截止，上午曾參選議員失利的前劉厝里長許明對（左）、前議員凌子楚（右）分別參選西區、東區，握手相互祝賀。記者魯永明／攝影
