綠內戰在即？陳怡君若脫黨參選 顏若芳憂心：一定會有人落選

民進黨北市議員初選登記第3日，湧言會現任議員林延鳳、顏若芳和3名新人參選人在歌手楊烈陪同下領表登記，信心喊話要全壘打。不過，中山大同區預計提名4席，議員陳怡君若脫黨恐成變數，顏若芳直言，只要5席就一定會有人落選。

「台北好政連線」成員士林北投議員林延鳳、中山大同議員顏若芳，以及大安文山議員參選人劉品妡、中正萬華議員參選人康家瑋、及松山信義議員參選人郭凡今天上午前往黨部領表登記，歌手楊烈也將到場力挺。登記完後，在支持者組成的啦啦隊應援下，配合棒球賽嗆司曲喊口號，林和顏帶領新人搭上皮卡車，象徵學姐帶學弟妹「開季」。

楊烈表示，過去幫林延鳳、顏若芳助選，她們認真、努力都順利當選，也做出很好成績，大家有目共睹 ，他今天介紹3位新人康家瑋、劉品妡、郭凡。自己在演藝圈演過大壞蛋、有錢人、好老人等角色，這次扮演角色不一樣，要做「台北好政連線」最強啦啦隊。目前國家要有優秀人才出來擔當、獻出實力，讓地方更興旺、國度更強盛。

林延鳳提到，謝謝烈哥今天陪同，從4年前她是新人、什麼都沒有時，就站出來支持、栽培她。過去擔任16年幕僚，4年前當選北市議員，投入政治工作20年。這次要競選連任，相信過去3年多在士北服務或問政監督的努力，有目共睹，希望能通過初選、在大選連任。

跟林同為助理幕僚出身的顏若芳說，從她2014年到這次已是第3次初選，「說緊張，可能沒有像新人這麼緊張，但是面臨到的是大家都覺得現任一定會很穩、現任好像不用初選，讓我們倍感壓力，也會覺得現任其實沒有真的這麼穩。」

媒體問及被停權的同選區議員陳怡君若脫黨參選，恐為選情帶來變數。顏若芳說，中山大同以往提名4席，也有提過5席或4+1席泛綠；以往經驗，只要有5席，對民進黨參選人有很大影響，一定會有一個人落選的。希望能夠團結，也希望選民可支持民進黨提名參選人，不管選民支持是什麼，都希望民進黨北市席次更增加，像2014年全壘打。

幕僚出身的劉品妡表示，這次是新人首次參選，但曾在立法院、前北市議員趙怡翔團隊服務，有基層第一線服務經驗，也提出文化台北、人本交通、教育發展等四大面向政策，盼可成為議會即戰力。