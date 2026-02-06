藍營台中市長初選進度？楊瓊瓔：一切靜待中央盼產業莫政治化

國民黨下屆台中市長參選人選持續受到關注，有意爭取黨內提名的立法委員楊瓊瓔今天出席沙鹿區北勢里市民活動中心動土典禮時，面對國民黨主席鄭麗文日前透露近期應會有具體共識一說，數度強調「靜待中央」，並針對綠營立委何欣純質疑台美協議，強調台中市產業「需要的是實務，而非政治化」。

針對黨內初選進度、二次協商以及是否有條件接受「全民調」等議題，楊瓊瓔在受訪時低調表示，尚未接到黨部通知，一切尊重中央黨部的安排與步調，「大家加油，靜待中央」；當被問及近期是否有與另一熱門競爭對手立法院副院長江啟臣碰面，楊瓊瓔給予正面肯定，表示雙方互動愉快，「大家都很好」。

楊瓊瓔並對於江啟臣邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言參訪台中精機，表達肯定與歡迎，認為目前國內產業處境辛苦，只要是對產業有幫助的交流，她都給予支持；只是聽聞民進黨立委何欣純先前質疑江啟臣，應要求藍白兩黨「不要杯葛台美關稅協議（台美談判協議）」一事，驚訝之餘也直言表示，大家應該為產業共同努力，不該將議題政治。

楊瓊瓔強調，產業需要的是具體的實務支持，而非口水戰。她更直言，「目前立法院還沒有收到（行政院）任何相關文件，我們也希望趕快送過來，大家才能坐下來好好談、一起為產業加油。」

此外，針對經濟部規畫核三廠最快於2028 恢復運轉，楊瓊瓔表示，中部地區民眾最期待的就是中火燃煤機組能早日除役，這攸關國人的健康與安全，因此自己長期在經濟委員會中，一直強硬表態爭取核能延役與再運轉，就是希望能透過加速核能審查的時程，來換取中火除役的進度，「這是我一直努力的目標，希望中央能加速處理」。