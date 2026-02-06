英系9人戰首都議員！莊瑞雄和王世堅陪同登記：小雞活蹦亂跳

民進黨北市議員初選登記第3日，立委王世堅、身兼民進黨選舉對策委員會成員的立委莊瑞雄率領9名現任、新人到北市黨部。莊瑞雄說，母雞還沒出現，小雞活蹦亂跳，他和最夯的王世堅陪同登記，代表他們團結要打贏這場勝仗。

繼前天陪同3名小雞新人登記，王世堅今上午和莊瑞雄陪同4名現任議員登記初選，包含中正萬華劉耀仁、松信洪健益和張文潔、港湖何孟樺。另有尚未登記的士北議員陳慈慧，以及前天已登記的港湖議員王孝維、中山大同議員參選人賴俊翰、松信議員參選人呂瀅瀅、大安文山議員參選人陳聖文到場相挺。

莊瑞雄表示，今天和最夯的王世堅陪北市多位優秀議員來登記，「母雞還沒出現，我們小雞活蹦亂跳，代表我們這次非常團結，要在台北市打贏這一場基層民意代表的勝仗。」現在民進黨在台北市是在野黨，但是監督市政從過去議員在議會的表現，令人刮目相看。

莊瑞雄說，今天不管是老將或新秀，大家齊心站在一起，發揮最大戰力。自己跟王世堅特別陪同，給他們加油、打氣，團結出擊，所向無敵。

劉耀仁說，他雖然選了很多次、很資深，他會繼續保持初心、比新人更認真，「希望大家不要忘了我。」

何孟樺表示，她曾經當過前總統蔡英文的發言人，在蔡當黨主席時，也在中央地方歷練8年。她強調議員4年非常努力，在地方推出行動服務站，在議會盡心盡力監督教育、交通或者是食安等問題，希望大家繼續給她服務機會。

張文潔感謝「雄讚」委員莊瑞雄、王世堅，帶著議員戰友們來登記。她秉持監督最有力、最傑出的服務來奉獻社會，當上議員後，爭取非常多的婦幼建設，也揭發虐童案件，「我會1天當3天用」，希望大家可給婦幼媽媽張文潔繼續參選連任，資深議員是很好的學習對象，新人也是要一起服務的對象。

洪健益表示，6位議員參選連任、3位新加入民進黨初選，需要老幹也需要新枝，9位代表「十拿九穩」，全部初選過關、大選當選。他的口號就很簡單，你的建議就是我的建議，議會需要洪健益、監督市政最有力、為民服務跑第一。