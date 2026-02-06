英系9人戰首都議員！莊瑞雄和王世堅陪同登記：小雞活蹦亂跳

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨立委王世堅（右三）、莊瑞雄（左二）今天陪同4名北市現任議員登記初選，包含中正萬華劉耀仁（左四）、松信洪健益（右四）和張文潔（右五）、港湖何孟樺（左五）。另有尚未登記的士北議員陳慈慧（左一），以及前天已登記的港湖議員王孝維（右二）、中山大同議員參選人賴俊翰（右一）、松信議員參選人呂瀅瀅（左三）、大安文山議員參選人陳聖文（後排）到場相挺。記者林佳彣／攝影
民進黨北市議員初選登記第3日，立委王世堅、身兼民進黨選舉對策委員會成員的立委莊瑞雄率領9名現任、新人到北市黨部。莊瑞雄說，母雞還沒出現，小雞活蹦亂跳，他和最夯的王世堅陪同登記，代表他們團結要打贏這場勝仗。

2026九合一選舉

繼前天陪同3名小雞新人登記，王世堅今上午和莊瑞雄陪同4名現任議員登記初選，包含中正萬華劉耀仁、松信洪健益和張文潔、港湖何孟樺。另有尚未登記的士北議員陳慈慧，以及前天已登記的港湖議員王孝維、中山大同議員參選人賴俊翰、松信議員參選人呂瀅瀅、大安文山議員參選人陳聖文到場相挺。

莊瑞雄表示，今天和最夯的王世堅陪北市多位優秀議員來登記，「母雞還沒出現，我們小雞活蹦亂跳，代表我們這次非常團結，要在台北市打贏這一場基層民意代表的勝仗。」現在民進黨在台北市是在野黨，但是監督市政從過去議員在議會的表現，令人刮目相看。

莊瑞雄說，今天不管是老將或新秀，大家齊心站在一起，發揮最大戰力。自己跟王世堅特別陪同，給他們加油、打氣，團結出擊，所向無敵。

劉耀仁說，他雖然選了很多次、很資深，他會繼續保持初心、比新人更認真，「希望大家不要忘了我。」

何孟樺表示，她曾經當過前總統蔡英文的發言人，在蔡當黨主席時，也在中央地方歷練8年。她強調議員4年非常努力，在地方推出行動服務站，在議會盡心盡力監督教育、交通或者是食安等問題，希望大家繼續給她服務機會。

張文潔感謝「雄讚」委員莊瑞雄、王世堅，帶著議員戰友們來登記。她秉持監督最有力、最傑出的服務來奉獻社會，當上議員後，爭取非常多的婦幼建設，也揭發虐童案件，「我會1天當3天用」，希望大家可給婦幼媽媽張文潔繼續參選連任，資深議員是很好的學習對象，新人也是要一起服務的對象。

洪健益表示，6位議員參選連任、3位新加入民進黨初選，需要老幹也需要新枝，9位代表「十拿九穩」，全部初選過關、大選當選。他的口號就很簡單，你的建議就是我的建議，議會需要洪健益、監督市政最有力、為民服務跑第一。

前天已登記的王孝維則說，市政不能「裝肖維」，議會需要王孝維，他過去推動民生汐止線、環東線，解決內湖、南港的交通問題，以及最近學童的營養午餐免費。今天在王世堅、莊瑞雄帶領之下，一定「十拿九穩」，他們9人「12月一定會去參加我們的就職典禮。」

民進黨北市議員初選登記第3日，身兼民進黨選舉對策委員會成員的立委莊瑞雄今陪北市議員到北市黨部領表登記。記者林佳彣／攝影
民進黨立委王世堅、莊瑞雄率領9名現任、新人到北市黨部，陪同4名現任議員領表登記。記者林佳彣／攝影
