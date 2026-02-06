賴瑞隆、康裕成率17人爭取市議員提名 強調未來高雄府會和諧運作

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今早會同議長康裕成率11名現任議員及6名參選新人，前往高市黨部登記黨內初選，強調跨黨派合作。「南方問政聯盟」強調，賴、康兩人出席，象徵未來市府與議會之間的和諧運作，以及府會共同為高雄打拚的決心。

民進黨六都議員初選開放登記，2月4日登記首日，民進黨湧言會立委黃捷率12名現任議員及5名推薦新人赴高市黨部造勢。今天改由新潮流為主的南方問政聯盟結合其他派系議員前往高市黨部登記參選。

議長康裕成率林富寶、黃文志、張勝富、邱俊憲、李喬如、簡煥宗、何權峰、郭建盟、湯詠瑜、陳慧文、黃彥毓及新人蔡秉聰、尹立、黃偵琳、蘇致榮、黃敬雅及洪村銘前往黨部聯合登記，另有無黨籍議員張博洋在場主持記者會。

立委賴瑞隆表示， 2014年民進黨議員席次過半，讓那時候的高雄建設速度加快，所以議會席次過半對高雄來說非常重要；現在自己擔負高雄隊新隊長，未來會秉持跨派系、跨領域、跨世代及跨政黨，團結所有支持高雄進步的力量 ，讓高雄更好。

今日登記成員以南方問政聯盟的10位議員為主，南方問政聯盟表示，為凸顯對市政延續性與議會優質問政的重視，聯盟特別邀請民進黨高雄市長參選人賴瑞隆及高雄市議長康裕成陪同登記，將以「理性監督、專業問政、進步力量」為核心理念，成為推動高雄進步發展的關鍵助力。