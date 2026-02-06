婉拒母雞！王世堅笑稱「我是雄性」：陪大家登記可寫入族譜

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
立委王世堅（右3）及莊瑞雄（左2）陪同北市挑戰連任及新人參選人登記初選。記者林佳彣／攝影
立委王世堅（右3）及莊瑞雄（左2）陪同北市挑戰連任及新人參選人登記初選。記者林佳彣／攝影

民進黨北市議員登記第三天，立委王世堅莊瑞雄陪同北市議員現任、新任議員參選人登記。被媒體說是母雞的王世堅笑回，不敢說是母雞「我是雄性」。今天陪大家登記參選就很滿意，可以寫在族譜上，至於前立委高嘉瑜登記，王回，以為是登記市長，登記市議員有種大聯盟回到小聯盟練習一下，也不敢多問。

2026九合一選舉

王世堅說，陪同這幾位老幹新枝，有連任多屆議員、新人或是各自領域有一片天，但都是有共同理念，就是求名不求利，這也是他和莊瑞雄長期在政治上所追求，希望在政治領域擔任公職，要拋下求利，如果要那就回民間做生意，9位推薦的議員人選都要前進議會，是要奉獻智慧、服務社會。

媒體問到是否有議員來參選台北市長，當大家的領頭羊？王世堅笑回，絕對沒有，民進黨人才濟濟，像是他推薦過的莊瑞雄、徐國勇、鄭麗君、卓榮泰等隨便舉例都比他優秀，他們學養俱佳、才德兼備，應該是由他們來選市長。

王世堅說，今天陪大家登記參選就很滿足，可以寫在族譜上面，發現吾道不孤，堅持的事情，現在老幹新枝想法一致，這點在這場選舉就滿意，「德不孤，必有鄰。」

另外，前立委高嘉瑜前天也來登記參選回鍋議員，但兩人沒有碰面。王世堅說，其實在登記前兩天有碰過面一起吃飯，完全沒有提要登記的事，所以那天他進到黨部，聽到高前來要登記非常詫異，以為是要來參選長。「她如果登記市長，我當然一定支持他。」

王世堅說，高嘉瑜登記議員，對高而言這是駕輕就熟，畢竟擔任立委都擔任那麼好，大聯盟回到小聯盟練習一下，所以不敢多問，並沒有提到這件事情，也沒有刻意閃避，當時他在8樓討論事情後下樓，高嘉瑜就登記好了。

他說，現在和高嘉瑜都是好朋友，不管多少人批評過高，他和莊瑞雄都知道高像是一隻快樂小鳥，每天唱歌娛樂自己同時娛樂大家，是心思單純女孩子，現在未來都會是好朋友。

莊瑞雄說，王世堅委員客氣，依照過往時間，這一屆是六都市長參選人是提早出現，不然現在討論都還太早，但民進黨支持者不用擔心，六都市長提名人推出來的是強棒中的強棒，不會是阿貓阿狗，「會讓小雞哇哇叫，母雞跳出來，外界一定哇哇叫。」

議員 王世堅 莊瑞雄 高嘉瑜
