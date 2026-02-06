中市長前哨戰！江啟臣攜AIT處長現身台中 何欣純：別擋台美協議

藍綠兩黨有意角逐下屆台中市長的參選人何欣純及楊瓊瓔，不約而同地選擇來到沙鹿區拉攏人氣，爭取在地民眾的支持，面對江啟臣特別安排美國在台協會處長谷立言，今天來到台中站台力挺，何表示，目前台中產業最需要的是，立院趕快通過台美談判協議，希望江副院長督促在野黨支持同意，讓台美談判結果順利完成。

民進黨宣告由立委何欣純已代表綠營參選下屆台中市長，近來勤跑基層拜票，除市區屯區外，今日再度來到海線人口最多的沙鹿區，一早9點出現在沙鹿市場拜年發送春聯，與會在地市議員王立任、楊典忠及一同有意爭取綠營台中第二選區市議員提名的陳怡潔，一同沿路掃街，得到不少民眾的熱情歡迎，高呼「偶像！合照！」

何欣純受訪時說，立法院副院長江啟臣邀請AIT處長谷立言到訪台中市是好事，台中要邁向國際化，然而在野黨杯葛拖延台美談判協議，對產業界都是一場災難，趕快讓台美協議通過，台灣的產業經濟才會越來越好。

何欣純並表示，想問江副院長帶谷立言來看台中產業，難道不知道台中產業最想要的是國會趕快通過整個台美談判協議，強調這個協議重點於立法院，江啟臣身為副院長又是國民黨籍，應要求國民黨團立刻支持台美協議。